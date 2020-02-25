Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesinin müjdesini verdi!

Kıvanç Tatlıtuğ, dün gece yeni aldığı 1970 model Chevrolet Monte Carlo arabasıyla ilk kez görüntülendi. tv100’e konuşan Tatlıtuğ, yeni projesini de ilk kez açıkladı.

21 Şubat’ta eşi Başak Dizer’le 4. evlilik yıldönümünü Çanakkale’de kutlayan Tatlıtuğ, “Çok mutluyuz, 4. Yılı bitirdik… Başak’la beraber Çanakkale’deydik. Biliyorsunuz biz fırsat buldukça doğaya kaçan bir çiftiz” dedi.

Geçen yıl sonu eşinin Bebek’teki davetinde tiyatro yapmak istediğini açıklayan yakışıklı oyuncu yeni projesi hakkında da şunları söyledi:

“Tiyatro yapmak benim gönlümde var ama başka yeni gelişmeler oldu. Dijital platforma bir dizi yapmak için anlaşmak üzereyiz. Bu sene artık dizi yapmak istiyorum. Yaza da bir sinema filmim var. O da değişik bir hikâye… Ben böyle değişik şeyleri yapmayı arzu ettiğim için o hikâyeyi de çok beğendim.”

Kıvanç Tatlıtuğ, genelde evde olmadığı için yerli dizileri fazla takip edemediğini de sözlerine ekledi.

