Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilgi çeken yorum!

Kıvanç Tatlıtuğ'un uzun süredir merakla beklenen yeni filmi "Hadi Be Oğlum" vizyona girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı "Hadi Be Oğlum" isimli sinema filminin galasına pek çok ünlü isim katıldı. Şu sıralar Çukur dizisinde meczup Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğrafını paylaştı.

Yaptığı paylaşıma "Hadi Be Oğlum bugün sinemalarda, duygu dolu bir film olmuş ve kardom @tatkvnc müthiş bir performans sergiliyor, izleyin derim" yazarak Kıvanç Tatlıtuğ'a destek verdi. Tatlıtuğ, yakın arkadaşının bu desteğine kayıtsız kalamadı ve ilgi çeken bir yorumda bulundu. Tatlıtuğ, "Kardoların en hası..." yazarak dikkat çekti.