MAGAZİN

Kıvılcım Ural'dan tatil paylaşımları!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 22:00 | Son Güncelleme

Bir haftadır Çeşme'de arkadaşlarıyla beraber tatil yapan Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

Kıvılcım Ural'dan tatil paylaşımları!

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’nin müzisyen sevgilisi Kıvılcım Ural, Çeşme’de kız kıza tatil yapıyor.

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Bir haftadır Çeşme'de olan ve hafta sonu çocukluk arkadaşlarıyla birlikte bir beache giden Ural, önce güneşlendi sonra da serinlemek için denize girdi.

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Yakın arkadaşları ile beraber keyifli saatler geçiren Kıvılcım, denizde selfie çekildikten sonra şakalaşmaktan kendini alamadı.

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Kıvılcım Ural tatil fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Bir hafta boyunca Çeşme'de kızlarla dolaşıp eğlenen Kıvılcım Ural'ın daha sonra tatiline Bodrum'da devam edeceği öğrenildi.

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kıvılcım ural tatil çeşme instagram kaan tangöze

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