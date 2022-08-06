Kıyafet seçimlerinden dolayı gelen ‘kötü annelik’ yorumlarına isyan etti! “Çocuk sahibi olduğunuzda hayat durmaz”

25 yaşındaki Teen Mom UK yıldızı Mia Boardman anne olduktan sonra giyim tarzını değiştirmesine yönelik yorumlara sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Marliya adında 5 yaşında bir kızı olduğunu dile getiren anne, giyim tarzı nedeniyle kızına uygun bir anne olmadığını ve çocuğun elinden alınması gerektiğini söyleyen sosyal medya kullanıcılardan bıktığını söyledi.

“BU BENİ KÖTÜ BİR ANNE Mİ YAPIYOR?”

Southampton’da yaşayan Boardman Fabuluous’a yaptığı açıklamada, “Giyim tarzımı ve kıyafetlerimi çok seviyorum. Bazı insanlar seçimlerimin tipik anne kıyafeti olmadığını söylüyor. Bu beni kötü bir anne mi yapıyor? İnsanlar bana mesaj atıp çocuğumun bu halim yüzünden benden alınması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gittiler.” dedi.

“BENİM İÇİN HAYAT YENİ BAŞLADI”

Sadece kıyafet seçimlerinden dolayı değil arkadaşlarıyla dışarı çıkmasınında eleştirildiğini ifade eden Boardman, “Marsilya babasıyal birlikteyken gecelerin tadını çıkarttığım için yargılanıyorum. Çocuklarınız olduğunda hayat durmaz, benim için daha yeni başladı. Ama parti yapmayı sevdiğim için sürekli yargılanıyorum” diye konuştu.



