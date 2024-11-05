Kıyafet yönetmeliğini protesto etmek istedi! Kıyafetlerini çıkartıp dakikalarca kalabalığın arasında yürüdü: Yaka paça gözaltına alındı

MYNET|DIŞ HABERLER İran'ın kıyafet kurallarını protesto etmek isteyen bir üniversite öğrencisi cesurca protesto yaptı. Genç kadın, 2 Kasım'da Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi'nin dışında gösteri düzenledi. Önce bir duvarın üzerinde oturdu ardından ise kalabalığın arasından yürüdü. Genç kadının sert bir şekilde tutuklandığı belirtilince tepkiler gecikmedi.

"KOŞULSUZ OLARAK SERBEST BIRAKILMALI"

İran Af Örgütü, Twitter'da yaptığı açıklamada, "İran yetkilileri, 2 Kasım'da Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi'nde güvenlik görevlilerinin zorunlu örtünmeyi kötüye kullanmasını protesto etmek için kıyafetlerini çıkardıktan sonra vahşice tutuklanan üniversite öğrencisini derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır.Serbest bırakılıncaya kadar yetkililer onu işkenceden ve diğer kötü muameleden korumalı ve ailesine ve avukatına erişimini sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Af Örgütü ayrıca öğrencinin tutuklanması sırasında dayak ve cinsel tacize maruz kaldığı iddialarının titizlikle soruşturulmasını talep etti.