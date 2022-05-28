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Kıyafeti yüzünden içeri alınmayan kadın şaşkına döndü! “Deniz kabuğu sütyeni...”

28.05.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusundaki Florida eyaletine bağlı Walt Disney World’u annesiyle birlikte gezmek isteyen Nicole DeLosReyes isimli bir sosyal medya kullanıcısı kıyafeti nedeniyle oyun parkına alınmadığını iddia etti. TikTok’tan yaşadıklarına tepki gösteren DeLosReyes, kullanıcılar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kıyafeti yüzünden içeri alınmayan kadın şaşkına döndü! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Walt Disney World ziyaretçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kıyafet kurallarını çiğnediği iddia edildikten sonra tema parkı personeli tarafından kendisine bir gömlek alınmasını ya da parkı terk etmesi gerektiğinin söylendiğini iddia etti. 1.5 milyondan fazla beğeni toplayan videosunda DeLosReyes, “Arkadaşlar hayatta en çok utandığım anı yaşadım. Disney’de kıyafetim sorun oldu. Üzerime bir gömlek almam ya da parkı terk etmem gerektiği söylendi” dedi.

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TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

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DeLosReyes’in gönderisi 7,9 milyondan fazla görüntüleme ve park personelinin insanları kıyafetleri yüzünden geri çevirmede haklı olup olmadığı konusunda hararetli bir tartışma yaşayan bölünmüş kullanıcılardan 4240 yorum topladı. Bir grup kullanıcı kıyafetinin dekoltesinin çocuklar açısından uygun olmayacağını savunurken bir kısmı ise kıyafet özgürlüğüne dikkat çekti.

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Tema parkın kıyafet kurallarını ihlal ettikleri için ziyaretçilerine ücretsiz gömlekler verildiğini hatırlatan bir kullanıcıya DeLosReyes, “Bedava gömlek umrumda değil. Gömlek almayı reddettim ve otelime geri döndüm. Umarım çizgi film karakteri Ariel’in deniz kabuğu sütyeni giydiğini hatırlıyorsunuzdur” diyerek tepki gösterdi.

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