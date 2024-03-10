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Kıyafetleri yüzünden şikayet alıyordu! Amanda Holden'ın kızı yaşadığı şoke eden olayı anlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 13:52
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Amanda Holden'ın kızı annesinin bir ziyaretçi geldiğinde evin içinde çıplak dans ettiği o utanç verici anları anlattı. Holden son dönemde giyim tarzı yüzünden şikayetlere maruz kalıyordu.

Kıyafetleri yüzünden şikayet alıyordu! Amanda Holden'ın kızı yaşadığı şoke eden olayı anlattı

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan Amanda Holden sezon boyunca kıyafet seçimleri yüzünden sık sık şikayet edilmişti.

Amanda Holden "Şu anda bazı kıyafetlerimin etrafındaki hengameyi düşündüğünüzde, hâlâ orada olmamız çılgınca. Gerçekten oyunun ilerisinde olduğumuzu düşündüğümüz bir çağda bunun hâlâ devam ediyor olması kesinlikle gülünç" demişti.

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İnanılmaz fiziğini sergilemesiyle ünlü Amanda soyunmaktan da çekinmiyor. Ünlü ismin 12 yaşındaki kızı Hollie annesinin kendisini nasıl utandırdığını anlattı.

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Küçük kız "Annemin beni en çok utandırdığı an, evin içinde çırılçıplak dans ettiği andı..." dedi. Amanda kızının bu yorumunu sinirlenerek izledi.

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