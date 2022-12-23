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Suudi Arabistan’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Yollar kapandı, araçlar sele kapılarak üst üste yığıldı

23.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde dün etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle birçok ana yol sular altında kalarak kapanırken onlarca araç selin etkisiyle sürüklenerek üst üste yığıldı.

Suudi Arabistan merkezli "El-İhbariyye" televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'deki caddelerde büyük miktarlarda su birikintilerinin oluştuğu ve onlarca aracın suda sürüklendiği görüldü. Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi Sözcüsü Hüseyin el-Kahtani, Cidde'yi etkisi altına alan yağışların çok şiddetli olduğunu söyledi.

2009 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

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Kahtani, yağışların yaklaşık 8 saat sürdüğünü ve bunun 2009'dan bu yana Cidde'de görülen en yüksek miktarda yağış olduğunu kaydetti. Mekke belediyesi de hazırlıklarını artırdığını ve bölgedeki belediyelere 10 bin işçi aktarıldığını bildirdi. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezinin erken uyarı sistemi, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'deki uyarı seviyesini "alarm" düzeyine çıkarmıştı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ HASAR GÖRDÜ

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Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" televizyonu da Cidde kentindeki yürütme organlarının acil durumlar için ekiplerini seferber ettiğini ve saha ekiplerinin suyun hızlı bir şekilde tahliyesi için çalıştığını duyurdu. Haberde, şiddetli yağışın Cidde'deki caddeleri sular altında bırakması sonucu çok sayıda aracın hasar gördüğü aktarıldı.

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Şiddetli yağış nedeniyle dün Mekke-i Mükerreme bölgesinde birçok yol ve tünelin kapandığı ve Cidde'de 2 kişinin öldüğü bildirilmişti. Cidde'deki bazı mahallelerde su baskını yaşandığı, şehirde eğitime ara verildiği ve uçuşların durdurulduğu kaydedilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Suudi Arabistan Cidde sel felaketi

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