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  4. Kız arkadaşını eve almayan annesini hastanelik etti! Çığlıklarını duyan telefona sarıldı

Kız arkadaşını eve almayan annesini hastanelik etti! Çığlıklarını duyan telefona sarıldı

09.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da dehşete düşüren bir darp olayı yaşandı. İddiaya göre, M.S. (32) kız arkadaşını eve davet etti. Beraber yaşadığı annesi Y.S. (75) ise oğlunun kız arkadaşını eve almadı. Bunun üzerine çıkan tartışma sonrası M.S. annesini darp etti. Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Y.S. hastaneye kaldırılırken, M.S. ise gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kız arkadaşını eve almayan annesini hastanelik etti! Çığlıklarını duyan telefona sarıldı

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Konya'nın merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Hatuniye Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki M.S., beraber yaşadığı annesi 75 yaşındaki Y.S. ile kız arkadaşını eve almadığı için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.S., annesini darp etti.

Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaşlı kadını darp edilmiş halde buldu.

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Sağlık ekipleri, darp edilerek yaralanan Y.S.’ye ilk müdahalesini yaparken, yaşlı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annesini darp eden M.S.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

İHA

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Konya darp kız arkadaş

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