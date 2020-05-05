Kız Babası filmi konusu nedir? Kız Babası filmi oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Süleyman Seçik’in üstlendiği, başrollerini Altan Erkekli, Derya Alabora, Melis Tüzüngüç ve Durul Bazan’ın paylaştığı “Kız Babası” filmi FOX izleyicisiyle buluşacak.

KIZ BABASI KONUSU

Kızınız hiç istemediğiniz biriyle evlenecek olsa ne yaparsınız. Üstelik istemediğiniz tüm sebeplerde, kızınız hiç farkında olmadığı halde, hep haklı olsanız. Kız babası, taksici Adil'in, kızını tehlikeli gördüğü bir adamla evlendirmemek için yaptıklarını konu alıyor. Üstelik söz konusu “kız babası” olarak tanınan Adil olduğunda, bu konuda yaptıkları sınır tanımıyor.

KIZ BABASI OYUNCULARI

Kız Babası filmi oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Derya Alabora, Melis Tüzüngüç, Durul Bazan gibi isimler yer alıyor.

