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  4. Kız çocuğuna sandalye ile saldıran hırsıza mahalleliden dayak!

Kız çocuğuna sandalye ile saldıran hırsıza mahalleliden dayak!

31.07.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hırsızlık yapmak için eve giren kişi, küçük kızı fark edince sandalyeyle saldırarak kaçmaya çalıştı. Sesleri duyan mahalleli ise hırsızı yakalayarak dövdü.

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlık yapmak için eve girdiği sırada evde bulunan küçük kız çocuğu farketti. Kız çocuğu bağırmaya başlayınca sandalye ile kız çocuğuna saldırarak hemen geldiği yerden hızlıca kaçtı.

HIRSIZI YAKALAYIP DÖVDÜLER

Mahalleli sesleri duyunca hemen hırsızın peşinden gitti. Mahalleli tarafından kovalamaca sonucu hırsızı yakaladılar. Öfkeli mahalleli şahısı dövdü. Olay yerine gelen ekipler hırsızı mahallelinin şiddetinden kurtararak polis merkezine götürdü. Hırsızlık şüphelisi şahıs evden ziynet eşya ve yüzük çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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Bursa
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