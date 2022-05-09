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Kız kaçırma meselesinde ortalık karıştı! 250 bin TL başlık parası isteyince...

09.05.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle iki aile bir araya geldi. Kız tarafının 250 bin TL başlık parası istemesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Ev dışına taşan ve havaya ateş edilmesiyle büyüyen kavgayı, 'Narko Alan' projesi kapsamında devriye gezen polis ekipleri müdahale ederek, sonlandırdı. İşte olayın detayları!

Kız kaçırma meselesinde ortalık karıştı! 250 bin TL başlık parası isteyince...

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.B. (28) gönül rızasıyla G.K.'ye (32) kaçınca aileler arasında husumet başladı.

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G.K. ailesiyle birlikte, barışmak üzere N.B.'nin ailesinin evine gitti. N.B.’nin ailesi G.K.’nın ailesinden 250 bin TL başlık parası isteyince aralarında tartışma yaşandı.

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Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Evin dışına taşan kavgada G.K.'nin kardeşi E.K. tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

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Bu sırada yandaki sokakta olan ve silah seslerini duyan 'Narko Alan' projesi kapsamında devriye gezen polis ekipleri evin önüne geldi.

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Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay yeri inceleme ekipleri yerde çok sayıda boş kovan buldu. E.K. gözaltına alındı.

(DHA)

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