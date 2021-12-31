Kız kardeşi suda eriyen mayo hediye ettikten sonra plajın ortasında çıplak kaldı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Seth Roberts isimli bir adam, kız kardeşinin kendisine şakanın bir parçası olarak suda çözünebilen bir mayo hediye etmesi üzerine halk plajında çıplak kaldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Dara Roberts, kardeşi Seth’e yaptığı şakanın TikTok’ta 29 milyon izlenmesiyle popüler oldu.

YENİ MAYO GETİRDİLER

TikTok’ta yayınlanan görüntülerde Seth ve kız kardeşi Dara eğlenceli bir şekilde denize koşuyor. Mayosunun suda eridiğinden habersiz olan Seth bir süre arkadaşıyla Amerikan futbolu oynuyor. Mayosunun olmadığı fark ettiği anda ise aile üyelerinden yeni bir mayo getirmesini istiyor. Plajın ortasında tamamen çıplak kalan genç adam saatlerce denizde bekledi. Yeni mayonun gelmesi üzerine ise denizden çıkmayı başardı.



