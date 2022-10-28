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“Tutuklanmayacak kadar güzelim” demişti! Gözünün yaşına bile bakmadan cinayetten tutukladılar

28.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Hend Bustami isimli bir kadın, çıkan bir tartışmanın ardından annesini öldürme şüphesiyle tutuklandı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Bustami’nin aylar öncesinde başka bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

“Tutuklanmayacak kadar güzelim” demişti! Gözünün yaşına bile bakmadan cinayetten tutukladılar

Haziran ayından Hend Bustami’nin Las Vegas havalimanında olay çıkarttığı ve polislerle girdiği tartışma sırasında “Tutuklanmayacak kadar güzelim” dediği raporlara yansımıştı. Polislerin kendisine çok güzel olduğu için cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden eden Bustami, tüm memurların suratını tükürerek havalimanı çalışanlarına zorluk çıkartmıştı. Havalimanındaki olayın ardından Bustami bir kez daha polis raporlarındaki yerini aldı. Ancak bu kez genç kadının annesini öldürdüğü iddia edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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Las Vegas Review-Journal'ın haberine göre, yetkililer Bustami’nin sabah 02.34 civarında polisi aradığı ve annesini öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtti. Ancak itirafının sonrasıdna telefonu kapatarak olay yerinden kaçan Bustami’nin annesinin olay yerine gelen polis ekipleri tarafından cansız bedenine rastlandı. 62 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, anne ve kızının arasında bir tartışma başladığını ancak kadının ölüm nedeninin yapılacak otopsinin sonrasında ortaya çıkacağını belirtti.

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Annesinin ölümünü ihbar ettikten sonra olay yerinden kaçan Bustami ise o günün ilerleyen saatlerinde Kaliforniya Otoyol Devriyesi tarafından takip edildi ve Barstow yakınlarında yakalandı.

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cinayet

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