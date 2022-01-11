Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapmıştı! İlk ifadesi 'pes' dedirtti

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda gerçekleşti. Meydanda arkadaşlarını bekleyen B.Ö (22) ve G.Ö (21) bankta oturan bir erkeğin kendilerine bakarak mastürbasyon yaptığını fark etti.

Cep telefonu ile hem görüntü kaydedip hem de şahsa bağıran genç kızlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri yaptıkları ilçe güvenlik kameraları ile tacizciyi tespit ederek yakaladı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN YAPTIKLARININ FARKINDA OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Savcılığın tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 47 yaşındaki A.K., emniyet merkezinde yapılan ilk sorgusunda olayı hatırlamadığını çok alkollü olduğu için yaptığının farkında olmadığını ve pişman olduğunu belirtti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çıkarıldığı mahkemece kamu davası açılan ve adli kontrol şartıyla ev hapsi verilen A.K., savcılığın itirazı üzerine yakalama emri çıkarıldı. Emniyet ekiplerince yakalanan A.K. mahkemeye sevk edildi. Bugün yeniden hakim karşısına çıkan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KADIN OLARAK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Mastürbasyon yapan kişi hakkında konuşan Göksu Ö., "Arkadaşım B. ile birlikte meydanda diğer arkadaşlarımızı bekliyorduk. Meydanda sadece biz ve o kişi vardı. Şahıs, bizim karşımıza geçip cinsel organıyla oynamaya başladı. Marmaris’te bu olay benim üçüncü kez başıma geldi. Önceki iki olayda çekme fırsatım olmamıştı. Bu kez video çekme fırsatı buldum. İhbarın ardından olay yerine polisler geldi. Videoyu yayarak kadın olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. O şahsın bulunmasını ve onun gibilerin bu kadar rahat davranmamasını gönülden arzu ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. (İHA-DHA)



