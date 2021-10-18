Kızartmalarınızı kolayca yapabileceğiniz en iyi fritöz modelleri

Kızartmayı sevmeyenimiz çok azdır herhalde. Hemen her öğünde rahatlıkla tercih edilebilen en kolay ve oldukça lezzetli aperatiflerden biri. Ancak klasik tava ya da tencerede kızartma yöntemi tercih edildiğinde mutfağın savaş alanına dönmesine engel olmak da çok zor. Her yere sıçrayan yağlarının yanı sıra bu şekilde pişirildiğinde yiyecekler besin değerini de kaybediliyor. Fritözler ise bu konuda hayatı kolaylaştıran ve fonksiyonel ürünlerden. En kullanışlı fritöz modellerini sizler için derledik. Hadi hep birlikte göz atalım.

Tefal Aktifry Genius ile Tanışın

Kızartma yapmak başlı başına zor bir iştir. Ancak en zor kısmı ise karıştırmaktır. Sıçrayan yağların mutfakta meydana getirdiği kirliliğin yanı sıra eşit pişmeyen sebzeler ile uğraşmak oldukça zor. Tefal Aktifry Genius ise bu sorunlara Dual Motion teknolojisin ile çözüm buluyor. Ürün bu teknoloji ile sıcak hava ve karıştırma özelliklerini bir araya getiriyor. Fritöz yağı ne kadar kullanılır, diye merak ediyorsanız Tefal Aktifry Genius ile hiç yağ kullanmayabilirsiniz. Damak zevkinize göre dilerseniz az yağ kullanarak da ürünleri kızartabilirsiniz. Böylece yiyeceklerin besin değerini kaybetmesini önleyebilirsiniz. Ürün bu özelliği ile yanmaların da önüne geçiyor. Üstelik taze ürünlerin yan sıra donmuş ürünleri de kızartmanıza olanak tanıyor. 9 ayrı otomatik pişirme menüsüne ile kolay bir kullanım sunuyor.

Pişirme kapasitesi 1,2 litre olan Tefal Aktifry Genius hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Mutfağın Vazgeçilmezi Olmaya Aday: GOURMETmaxx Dijital XXL Sıcak Hava Fritözü

Fritöz önerileri arasında en kapsamlı ürünlerden olduğunu düşündüğümüz GOURMETmaxx Dijital XXL Sıcak Hava Fritözüne geldi sıra. Kızartma, ızgara, köpürtme, pişirme, buz çözme, ısıtma ve sıcak tutma özelliklerinin hepsini birden barındıran bu harika ürünün mutfağınızda baş köşeye yerleşeceğine eminiz. Sıcak hava fritözü özelliği ile yiyecekleri yağsız olarak da kızartmanıza olanak sağlayan ürün dokunmatik ekranı sayesinde kolay kullanım olanağı sunuyor. Fritöz nasıl temizlenir, diye endişe etmenize de hiç gerek yok. Yağ toplama tepsisini ve pişirme ünitesini kolayca çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ürünün zamanlayıcı özelliğini kullanarak yemeğin belirttiğiniz saate kadar sıcak kalmasını da sağlayabilirsiniz.

GOURMETmaxx Dijital XXL Sıcak Hava Fritözünü incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Karaca İnox Fritöz ile Tek Seferde 1 Kg Patates Kızartmaya Ne Dersiniz?

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Fritöz ne işe yarar? Tabii ki 1 kg patatesi tek seferde kızartır. Bu kolaylığı da size 3,2 litre geniş haznesi ile Karaca İnox Fritöz sunar. Ürünün kolay çıkabilen yağ haznesi zahmetsiz bir temizlik olanağı sağlıyor. Güçlü ve metal dış gövdeye sahip olan Karaca İnox Fritöz, patates ve diğer kızartma çeşitlerinin yanı sıra köfte, kanat, sosis ve çıtır börek gibi yiyecekleri kızartmaya da imkan veriyor. Ayrıca ayarlanabilen ısı seviyesi özelliğini kullanarak yiyecekleri istediğiniz derecede pişirebilirsiniz. Yemeği kontrollü pişirmeniz için cam gözetleme penceresi bulunan üründe zamanlayıcı özelliği de mevcut.

Mutfakta yağ kokusu olmadan kızartma yapmanın keyfini Karaca İnox Fritöz ile çıkarmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Philips Airfryer Yağsız Fritöz İçin Mutfağınızda Yer Açın

%90 daha az yağ kullanarak mutfağınızı kirletmeden çıtır lezzete sahip kızartma yapmaya ne dersiniz? Yeni Twin Turbo teknolojisi ile üretilen Philips Airfryer Yağsız Fritöz, kızartılan yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak daha sağlıklı yemekleri sofranıza taşıyor. Üstelik bu ürün ile yemeklerinizi ile ister kızartın, isterseniz de pişirin, fırınlayın ya da ızgara yapın. Tercih tamamen sizin. Dijital ekranı sayesinde ön ayarları kolayca yapabileceğiniz ürün esnek servis durumu için yemeğinizi sıcak tutma özelliğine de sahip. Ayrıca Philips Airyryer uygulamasını telefonunuza indirerek 30'dan fazla lezzetli tarife ve pek çok pratik bilgiye ücretsiz ulaşabilirsiniz.

Philips Airfryer Yağsız Fritözü detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Konforlu Kullanımı ile Stilevs Activa'ya Bayılacaksınız

Her ürünü farklı derecede kızartmak gerekir. Kızartmak istediğiniz ürünlere göre pişirme derecesini ayarlayabileceğiniz Stilevs Activa Df-118 Fritöz, 1800 watt güç ayarına sahip. Rahatça çıkarabileceğiniz kızartma haznesini bulaşık makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz. Sağlam dış yapısı darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı. Uzun yıllar kullanım imkanı sunar. Ergonomik tasarımı ile fazla yer kaplamaz ve küçük mutfaklar için de oldukça ideal. Üstelik kızartma yaparken diğer işlere daldığınızda endişelenmeniz de gerekmez. Sesli uyarı ışığı sayesinde pişen yiyecekleri almanız için sizi uyarır ve yiyeceklerin yanmasını önler. Kaliteli malzemeler ile üretilen ürün kısa sürede ısınır ve yiyeceklerin dakikalar içinde tam kıvamında hazır olmasını sağlar.

Stilevs Activa Df-118 Fritöz ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kokusuz Kızartma Yapmak Tefal Super Uno ile Çok Kolay

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Fritöz nasıl kullanılır diye dert etmenize gerek yok. Tefal Super Uno, otomatik açılan kapağı ve pişirme esnasında kontrol edilebilir pişirme sepetinin yanında özel kontrol paneline de sahip. Tefal FR3140 Super Uno Fritözü kolay kullanımının yanı sıra kokusuz bir kızartma deneyimi de sunuyor. Geniş pişirme kapasitesine sahip Super Uno, tüm ailenin ihtiyacını karşılayacak porsiyonları pişirmek için de oldukça ideal. Tam 6 kişilik kızartma yapmanıza olanak tanıyan ürün, Cool Wall teknolojisine sahip. Ayarlanabilir termostat sıcaklığı sayesinde pişirme ısısını 150 dereceden 190 dereceye kadar düzenleyebilirsiniz. Yapışmaz kaplama olan iç haznesini kolayca çıkarıp bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. Modern tasarımı ise mutfağınıza şıklık katacak.

Tefal FR3140 Super Uno Fritözü detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

En İyi Yağsız Fritöz Modellerinden Biri: GOURMETmaxx Dijital Ekranlı Sıcak Hava Fritözü

"Fritöz nedir?" sorusuna en iyi cevaplardan biri olan GOURMETmaxx Dijital Ekranlı Sıcak Hava Fritözü, az yağlı ya da yağsız pişirme yaparak sağlıklı kızartmaları sofranıza getiriyor. Isıtma ve buz çözme de yapabilen ürün ızgara seçeneğine de sahip. 80 dereceden 200 dereceye kadar geniş ısı seçeneği olan fritöz dijital ekranı sayesinde kolay kullanım sunuyor. Önceden yüklenmiş pişirme programları arasında haşlama, pasta yapma, sulu et, karides ve balık pişirme gibi seçenekler de mevcut. Pek çok ürüne nazaran daha az enerji ile çalışan GOURMETmaxx Dijital Ekranlı Sıcak Hava Fritözü, servis anına kadar yemeklerinizin sıcak kalmasını da sağlar.

Fritöz, ızgara ve sıcak hava fırını akıllı kombinasyonuna sahip ürünü detaylı olarak incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kızartma Yapmanın En Eğlenceli Yolu: Karaca Multifry Black Double Pan

Önceden "Fritöz nasıl kullanılır?" sorusuna bol yağ kullanarak cevabı verilirdi. Ama şimdi gelişen teknoloji sayesinde bu kadar yağa hiç gerek yok. Karaca Multifry Black Double Pan ile çok az yağ ile hatta hiç yağ kullanmadan kızartma yaparak hem sağlıklı yemekler hazırlayabilir hem de daha az atık yağ üreterek çevreyi koruyabilirsiniz. Ürün ısıtma ve fırınlama yaparak kızartmaya alternatif de sunuyor. Tavuk, et, köfte, balık hatta kestane pişirmenize bile imkan veriyor. 360 derece hava sirkülasyonu özelliği sayesinde yiyeceklerin eşit pişmesini sağlıyor. Böylece mükemmel lezzeti sofralara taşıyor. 200 dereceye kadar ayarlayabileceğiniz ısı seçeneği olan ürün yağ sıçratmadığı için geriye temiz bir mutfak bırakıyor.

Karaca Multifry Black Double Panı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ödüllü Cosori Airfryer Mutfağınıza Çok Yakışacak

Red Dot Award 2019 ödülünün sahibi Cosori Airfryer; 11 adet ön programa, kolay anlaşılan dijital ekrana, yağsız kızartma seçeneğine ve hava sirkülasyonu ile eşit pişirme özelliğine sahip. Yuvarlak sepet yerine kare tasarım bir sepeti bulunuyor. Böylece daha fazla ürünü kızartabiliyor. 5,5 litreye sahip pişirme sepeti bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Pişirme süresi tamamlandığında da sizi uyarıyor. Pişirme ısısını 75 ile 205 derece arasında ayarlayabilirsiniz. Ürün hazırlama süresi 60 dakikayı bulan yemeklerde manuel olarak kontrol etmeye de olanak veriyor. Cool-touch özelliğine sahip sapı ve sepet kilidini açma düğmesi sayesinde istenmeyen kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Aşırı ısınmaya karşı koruması bulunan ürün PFOA ve BPA içermiyor. Size de sağlıklı ve lezzetli yemeklerin keyfini çıkarmak kalıyor.

Cosori Airfryer hakkında daha detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Russel Hobbs ile Hayatı Kolaylaştırın

Pek çok yemeği aynı ürünle pişirmenin kolaylığını yaşamak isterseniz Russel Hobbs Sıcak Hava Fritözü Cylcofry Plus'ı tercih edebilirsiniz. En lezzetli kızartmaları az yağlı ya da yağsız seçenekleriyle kolaylıkla pişirebilirsiniz. Üstelik çok yönlü pişirme özelliği sayesinde fırında ve yağda kızartma yapabilir, et, şiş, kebap, kavurma, kızartma ve ızgaralara ek olarak pasta bile pişirebilirsiniz. Bu yemeklerin hazırlanması için gerekli olan ızgara ve mini şişlere de ürünle birlikte sahip olabilirsiniz. 220 dereceye kadar pişirme ısısını ayarlayabilirsiniz. Dijital ekranı ile ürünü rahatça kullanabilirsiniz.

Mutfağınıza şıklık ve renk katacak olan Russel Hobbs Sıcak Hava Fritözü Cylcofry Plus hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sadece Kızartmayın, Tefal Fr4950 Versalio Deluxe ile Makarna da Yapın!

Kızartma yapmanın yanı sıra pek çok farklı yemeği de pişirebilen ürünlerden bahsettik. Ancak Tefal Fr4950 Versalio Deluxe, çok fonksiyonlu fritöz makarna da yapabiliyor ve diğerlerinden ayrılıyor. 9'u bir arada çoklu pişirici özelliği ile haşlama, sos hazırlama ve dondurulmuş yemekleri ısıtma da yapabiliyor. Yapışmaz kaplama ile kaplanmış iç haznesini kolayca çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ayarlanabilen sıcaklık aralığı ise 80 ile 180 derece arasında. Yağ alma kapasitesi 2 litre olan ürünün pişirme kapasitesi ise 1,3 kilogram. Üstelik çok amaçlı kullanabileceğiniz şık spatulası da ürünle birlikte geliyor.

Tefal Fr4950 Versalio Deluxe çok fonksiyonlu fritözü inceleyerek sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dışı Çıtır İçi Yumuşak Lezzetlerin Sırrı Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü

Minimum yağ kullanarak dışı çıtır, içi yumuşak maksimum lezzete Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü ile ulaşabilirsiniz. Üstelik ürün kızartmanın yanı sıra geniş bir menüyü pişirmenize de olanak tanıyor. Bu yemekler arasında neler var, derseniz karides, soslu bonfile, brownie ve muzlu kekleri sayabiliriz. Besin değeri korunmuş lezzetli yemek pişirme özelliğinin yanı sıra ürün pişirme sonrası otomatik olarak kapanıyor. 3,5 litre pişirme kapasiteli Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü ayarlanabilir sıcaklık derecesi, hazır konumda sesli uyarı sistemi ve yıkanabilir pişirme haznesi ile mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday. Severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

