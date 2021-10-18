YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kızartmalarınızı kolayca yapabileceğiniz en iyi fritöz modelleri

Kızartmalarınızı kolayca yapabileceğiniz en iyi fritöz modelleri

16.10.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzetten ödün vermeden mutfakta pratik çözüm arayanların tercihlerinden biri de fritözler. Gelişen teknoloji ile üretilen fritözler sayesinde kızartma artık sağlıksız bir aperatif olmaktan çıktı. Üstelik bu teknoloji harikaları, kızartmaların en lezzetli şekliyle sofralarımıza gelmesini sağlıyor. Piyasada yer alan binlerce model ve marka arasından en iyi fritöz tavsiyelerini sizler için araştırdık. Peki, en iyi fritöz markası nedir, öğrenmek ister misiniz?

Kızartmalarınızı kolayca yapabileceğiniz en iyi fritöz modelleri

Kızartmayı sevmeyenimiz çok azdır herhalde. Hemen her öğünde rahatlıkla tercih edilebilen en kolay ve oldukça lezzetli aperatiflerden biri. Ancak klasik tava ya da tencerede kızartma yöntemi tercih edildiğinde mutfağın savaş alanına dönmesine engel olmak da çok zor. Her yere sıçrayan yağlarının yanı sıra bu şekilde pişirildiğinde yiyecekler besin değerini de kaybediliyor. Fritözler ise bu konuda hayatı kolaylaştıran ve fonksiyonel ürünlerden. En kullanışlı fritöz modellerini sizler için derledik. Hadi hep birlikte göz atalım.

  1. Tefal Aktifry Genius ile Tanışın

    2

Kızartma yapmak başlı başına zor bir iştir. Ancak en zor kısmı ise karıştırmaktır. Sıçrayan yağların mutfakta meydana getirdiği kirliliğin yanı sıra eşit pişmeyen sebzeler ile uğraşmak oldukça zor. Tefal Aktifry Genius ise bu sorunlara Dual Motion teknolojisin ile çözüm buluyor. Ürün bu teknoloji ile sıcak hava ve karıştırma özelliklerini bir araya getiriyor. Fritöz yağı ne kadar kullanılır, diye merak ediyorsanız Tefal Aktifry Genius ile hiç yağ kullanmayabilirsiniz. Damak zevkinize göre dilerseniz az yağ kullanarak da ürünleri kızartabilirsiniz. Böylece yiyeceklerin besin değerini kaybetmesini önleyebilirsiniz. Ürün bu özelliği ile yanmaların da önüne geçiyor. Üstelik taze ürünlerin yan sıra donmuş ürünleri de kızartmanıza olanak tanıyor. 9 ayrı otomatik pişirme menüsüne ile kolay bir kullanım sunuyor.

Pişirme kapasitesi 1,2 litre olan Tefal Aktifry Genius hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Mutfağın Vazgeçilmezi Olmaya Aday: GOURMETmaxx Dijital XXL Sıcak Hava Fritözü

    3

Fritöz önerileri arasında en kapsamlı ürünlerden olduğunu düşündüğümüz GOURMETmaxx Dijital XXL Sıcak Hava Fritözüne geldi sıra. Kızartma, ızgara, köpürtme, pişirme, buz çözme, ısıtma ve sıcak tutma özelliklerinin hepsini birden barındıran bu harika ürünün mutfağınızda baş köşeye yerleşeceğine eminiz. Sıcak hava fritözü özelliği ile yiyecekleri yağsız olarak da kızartmanıza olanak sağlayan ürün dokunmatik ekranı sayesinde kolay kullanım olanağı sunuyor. Fritöz nasıl temizlenir, diye endişe etmenize de hiç gerek yok. Yağ toplama tepsisini ve pişirme ünitesini kolayca çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ürünün zamanlayıcı özelliğini kullanarak yemeğin belirttiğiniz saate kadar sıcak kalmasını da sağlayabilirsiniz.

GOURMETmaxx Dijital XXL Sıcak Hava Fritözünü incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Karaca İnox Fritöz ile Tek Seferde 1 Kg Patates Kızartmaya Ne Dersiniz?

    4

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Fritöz ne işe yarar? Tabii ki 1 kg patatesi tek seferde kızartır. Bu kolaylığı da size 3,2 litre geniş haznesi ile Karaca İnox Fritöz sunar. Ürünün kolay çıkabilen yağ haznesi zahmetsiz bir temizlik olanağı sağlıyor. Güçlü ve metal dış gövdeye sahip olan Karaca İnox Fritöz, patates ve diğer kızartma çeşitlerinin yanı sıra köfte, kanat, sosis ve çıtır börek gibi yiyecekleri kızartmaya da imkan veriyor. Ayrıca ayarlanabilen ısı seviyesi özelliğini kullanarak yiyecekleri istediğiniz derecede pişirebilirsiniz. Yemeği kontrollü pişirmeniz için cam gözetleme penceresi bulunan üründe zamanlayıcı özelliği de mevcut.

Mutfakta yağ kokusu olmadan kızartma yapmanın keyfini Karaca İnox Fritöz ile çıkarmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Philips Airfryer Yağsız Fritöz İçin Mutfağınızda Yer Açın

    5

%90 daha az yağ kullanarak mutfağınızı kirletmeden çıtır lezzete sahip kızartma yapmaya ne dersiniz? Yeni Twin Turbo teknolojisi ile üretilen Philips Airfryer Yağsız Fritöz, kızartılan yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak daha sağlıklı yemekleri sofranıza taşıyor. Üstelik bu ürün ile yemeklerinizi ile ister kızartın, isterseniz de pişirin, fırınlayın ya da ızgara yapın. Tercih tamamen sizin. Dijital ekranı sayesinde ön ayarları kolayca yapabileceğiniz ürün esnek servis durumu için yemeğinizi sıcak tutma özelliğine de sahip. Ayrıca Philips Airyryer uygulamasını telefonunuza indirerek 30'dan fazla lezzetli tarife ve pek çok pratik bilgiye ücretsiz ulaşabilirsiniz.

Philips Airfryer Yağsız Fritözü detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Konforlu Kullanımı ile Stilevs Activa'ya Bayılacaksınız

    6

Her ürünü farklı derecede kızartmak gerekir. Kızartmak istediğiniz ürünlere göre pişirme derecesini ayarlayabileceğiniz Stilevs Activa Df-118 Fritöz, 1800 watt güç ayarına sahip. Rahatça çıkarabileceğiniz kızartma haznesini bulaşık makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz. Sağlam dış yapısı darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı. Uzun yıllar kullanım imkanı sunar. Ergonomik tasarımı ile fazla yer kaplamaz ve küçük mutfaklar için de oldukça ideal. Üstelik kızartma yaparken diğer işlere daldığınızda endişelenmeniz de gerekmez. Sesli uyarı ışığı sayesinde pişen yiyecekleri almanız için sizi uyarır ve yiyeceklerin yanmasını önler. Kaliteli malzemeler ile üretilen ürün kısa sürede ısınır ve yiyeceklerin dakikalar içinde tam kıvamında hazır olmasını sağlar.

Stilevs Activa Df-118 Fritöz ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Kokusuz Kızartma Yapmak Tefal Super Uno ile Çok Kolay

    7

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Fritöz nasıl kullanılır diye dert etmenize gerek yok. Tefal Super Uno, otomatik açılan kapağı ve pişirme esnasında kontrol edilebilir pişirme sepetinin yanında özel kontrol paneline de sahip. Tefal FR3140 Super Uno Fritözü kolay kullanımının yanı sıra kokusuz bir kızartma deneyimi de sunuyor. Geniş pişirme kapasitesine sahip Super Uno, tüm ailenin ihtiyacını karşılayacak porsiyonları pişirmek için de oldukça ideal. Tam 6 kişilik kızartma yapmanıza olanak tanıyan ürün, Cool Wall teknolojisine sahip. Ayarlanabilir termostat sıcaklığı sayesinde pişirme ısısını 150 dereceden 190 dereceye kadar düzenleyebilirsiniz. Yapışmaz kaplama olan iç haznesini kolayca çıkarıp bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. Modern tasarımı ise mutfağınıza şıklık katacak.

Tefal FR3140 Super Uno Fritözü detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. En İyi Yağsız Fritöz Modellerinden Biri: GOURMETmaxx Dijital Ekranlı Sıcak Hava Fritözü

    8

"Fritöz nedir?" sorusuna en iyi cevaplardan biri olan GOURMETmaxx Dijital Ekranlı Sıcak Hava Fritözü, az yağlı ya da yağsız pişirme yaparak sağlıklı kızartmaları sofranıza getiriyor. Isıtma ve buz çözme de yapabilen ürün ızgara seçeneğine de sahip. 80 dereceden 200 dereceye kadar geniş ısı seçeneği olan fritöz dijital ekranı sayesinde kolay kullanım sunuyor. Önceden yüklenmiş pişirme programları arasında haşlama, pasta yapma, sulu et, karides ve balık pişirme gibi seçenekler de mevcut. Pek çok ürüne nazaran daha az enerji ile çalışan GOURMETmaxx Dijital Ekranlı Sıcak Hava Fritözü, servis anına kadar yemeklerinizin sıcak kalmasını da sağlar.

Fritöz, ızgara ve sıcak hava fırını akıllı kombinasyonuna sahip ürünü detaylı olarak incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Kızartma Yapmanın En Eğlenceli Yolu: Karaca Multifry Black Double Pan

    9

Önceden "Fritöz nasıl kullanılır?" sorusuna bol yağ kullanarak cevabı verilirdi. Ama şimdi gelişen teknoloji sayesinde bu kadar yağa hiç gerek yok. Karaca Multifry Black Double Pan ile çok az yağ ile hatta hiç yağ kullanmadan kızartma yaparak hem sağlıklı yemekler hazırlayabilir hem de daha az atık yağ üreterek çevreyi koruyabilirsiniz. Ürün ısıtma ve fırınlama yaparak kızartmaya alternatif de sunuyor. Tavuk, et, köfte, balık hatta kestane pişirmenize bile imkan veriyor. 360 derece hava sirkülasyonu özelliği sayesinde yiyeceklerin eşit pişmesini sağlıyor. Böylece mükemmel lezzeti sofralara taşıyor. 200 dereceye kadar ayarlayabileceğiniz ısı seçeneği olan ürün yağ sıçratmadığı için geriye temiz bir mutfak bırakıyor.

Karaca Multifry Black Double Panı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Ödüllü Cosori Airfryer Mutfağınıza Çok Yakışacak

    10

Red Dot Award 2019 ödülünün sahibi Cosori Airfryer; 11 adet ön programa, kolay anlaşılan dijital ekrana, yağsız kızartma seçeneğine ve hava sirkülasyonu ile eşit pişirme özelliğine sahip. Yuvarlak sepet yerine kare tasarım bir sepeti bulunuyor. Böylece daha fazla ürünü kızartabiliyor. 5,5 litreye sahip pişirme sepeti bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Pişirme süresi tamamlandığında da sizi uyarıyor. Pişirme ısısını 75 ile 205 derece arasında ayarlayabilirsiniz. Ürün hazırlama süresi 60 dakikayı bulan yemeklerde manuel olarak kontrol etmeye de olanak veriyor. Cool-touch özelliğine sahip sapı ve sepet kilidini açma düğmesi sayesinde istenmeyen kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Aşırı ısınmaya karşı koruması bulunan ürün PFOA ve BPA içermiyor. Size de sağlıklı ve lezzetli yemeklerin keyfini çıkarmak kalıyor.

Cosori Airfryer hakkında daha detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Russel Hobbs ile Hayatı Kolaylaştırın

    11

Pek çok yemeği aynı ürünle pişirmenin kolaylığını yaşamak isterseniz Russel Hobbs Sıcak Hava Fritözü Cylcofry Plus'ı tercih edebilirsiniz. En lezzetli kızartmaları az yağlı ya da yağsız seçenekleriyle kolaylıkla pişirebilirsiniz. Üstelik çok yönlü pişirme özelliği sayesinde fırında ve yağda kızartma yapabilir, et, şiş, kebap, kavurma, kızartma ve ızgaralara ek olarak pasta bile pişirebilirsiniz. Bu yemeklerin hazırlanması için gerekli olan ızgara ve mini şişlere de ürünle birlikte sahip olabilirsiniz. 220 dereceye kadar pişirme ısısını ayarlayabilirsiniz. Dijital ekranı ile ürünü rahatça kullanabilirsiniz.

Mutfağınıza şıklık ve renk katacak olan Russel Hobbs Sıcak Hava Fritözü Cylcofry Plus hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

  1. Sadece Kızartmayın, Tefal Fr4950 Versalio Deluxe ile Makarna da Yapın!

    12

Kızartma yapmanın yanı sıra pek çok farklı yemeği de pişirebilen ürünlerden bahsettik. Ancak Tefal Fr4950 Versalio Deluxe, çok fonksiyonlu fritöz makarna da yapabiliyor ve diğerlerinden ayrılıyor. 9'u bir arada çoklu pişirici özelliği ile haşlama, sos hazırlama ve dondurulmuş yemekleri ısıtma da yapabiliyor. Yapışmaz kaplama ile kaplanmış iç haznesini kolayca çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ayarlanabilen sıcaklık aralığı ise 80 ile 180 derece arasında. Yağ alma kapasitesi 2 litre olan ürünün pişirme kapasitesi ise 1,3 kilogram. Üstelik çok amaçlı kullanabileceğiniz şık spatulası da ürünle birlikte geliyor.

Tefal Fr4950 Versalio Deluxe çok fonksiyonlu fritözü inceleyerek sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Dışı Çıtır İçi Yumuşak Lezzetlerin Sırrı Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü

    13
    Minimum yağ kullanarak dışı çıtır, içi yumuşak maksimum lezzete Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü ile ulaşabilirsiniz. Üstelik ürün kızartmanın yanı sıra geniş bir menüyü pişirmenize de olanak tanıyor. Bu yemekler arasında neler var, derseniz karides, soslu bonfile, brownie ve muzlu kekleri sayabiliriz. Besin değeri korunmuş lezzetli yemek pişirme özelliğinin yanı sıra ürün pişirme sonrası otomatik olarak kapanıyor. 3,5 litre pişirme kapasiteli Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü ayarlanabilir sıcaklık derecesi, hazır konumda sesli uyarı sistemi ve yıkanabilir pişirme haznesi ile mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday. Severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Tartışma yaratacak iddia! "Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu"Tartışma yaratacak iddia! "Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu"
İlk yöresel ürün oldu! Tadına bakanlar bir daha yemek istiyorİlk yöresel ürün oldu! Tadına bakanlar bir daha yemek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İşbirliği İçerikleri

Mutfağa çeki düzen vermeyi kolaylaştırıyoruz

Mutfağa çeki düzen vermeyi kolaylaştırıyoruz

Siz oturun o çalışsın! En iyi robot süpürge modelleri

Siz oturun o çalışsın! En iyi robot süpürge modelleri

Duvarlar çıplak kalmasın!

Duvarlar çıplak kalmasın!

Regl dönemi için en iyi hijyen ürünleri

Regl dönemi için en iyi hijyen ürünleri

Makyajınızı kolaylaştıran yardımcılar

Makyajınızı kolaylaştıran yardımcılar

Her kombine uygun topuklu bot önerileri

Her kombine uygun topuklu bot önerileri

Her kombine uygun topuklu bot önerileri

Her kombine uygun topuklu bot önerileri

Dünyanın en sevimli şeyi anne-kız kombini yapmak olabilir!

Dünyanın en sevimli şeyi anne-kız kombini yapmak olabilir!

Bu yıla damga vuran saten elbiseler için kazak/bot kombinleri

Bu yıla damga vuran saten elbiseler için kazak/bot kombinleri

Tarz sahibi çocuklar için beslenme çantaları

Tarz sahibi çocuklar için beslenme çantaları

Evde sinema salonu hissiyatı yaratacak sinema sistemleri

Evde sinema salonu hissiyatı yaratacak sinema sistemleri

Kışlık yiyecek ve konserve hazırlığı artık çok kolay!

Kışlık yiyecek ve konserve hazırlığı artık çok kolay!

Kışlık yiyecek ve konserve hazırlığı artık çok kolay!

Kışlık yiyecek ve konserve hazırlığı artık çok kolay!

Şık, ergonomik ve kullanışlı

Şık, ergonomik ve kullanışlı

Feminen ve çarpıcı kimono önerileri!

Feminen ve çarpıcı kimono önerileri!

Okul alışverişinde eksik kalanları tamamlama vakti!

Okul alışverişinde eksik kalanları tamamlama vakti!

Kökünden ucuna sonbahar bakımı nasıl yapılır?

Kökünden ucuna sonbahar bakımı nasıl yapılır?

Sonbahar düğün ve davetleri için 750 TL'ye kadar kombinler

Sonbahar düğün ve davetleri için 750 TL'ye kadar kombinler

Benzer En Yeniler İçerikleri

Mutfağa çeki düzen vermeyi kolaylaştırıyoruz

Mutfağa çeki düzen vermeyi kolaylaştırıyoruz

Siz oturun o çalışsın! En iyi robot süpürge modelleri

Siz oturun o çalışsın! En iyi robot süpürge modelleri

Duvarlar çıplak kalmasın!

Duvarlar çıplak kalmasın!

Regl dönemi için en iyi hijyen ürünleri

Regl dönemi için en iyi hijyen ürünleri

Makyajınızı kolaylaştıran yardımcılar

Makyajınızı kolaylaştıran yardımcılar

Her kombine uygun topuklu bot önerileri

Her kombine uygun topuklu bot önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.