Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti! “Biyolojik babam ama hiç babam olmadı"

Avustralya’da yaşayan Isabella uzun süredir babasıyla aile ilişkilerinin olmadığının altını çizerek uzun aralıklarla görüştüklerini anlattı. Babası Grant Greentree’in Melbourne’de yaşayan Kim Isabella, onunla tanışmak istedi. Babasının profesyonel bir şekilde yalan söylediğini belirten Isabella, “Kadınlar onun yalanlarını anlamıyor. Biyolojik babam ama hiç babam olmadı. Genellikle durumlara göre farklı kişiliklere bürünüyordu. Çocukken bunları anlayamıyordum ama şimdi net bir şekilde görebiliyorum” dedi.

ESKİ EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Eski eşi Elizabeth’in kanser hastalığına yakalandığını ve son anlarında onun yanında olduğunu yeni karısına anlatan Grant’ın yalanı Isabella’nın annesinin piliç yemeyi sevmediğini söylemesi üzerine bir anda ortaya çıktı.

Eski eşinin ölümüne dair söylediği yalandan sonra Grant’ı araştırmaya başladığını ifade eden Kim, “60 yaşına geldiğinde emeklilik parası alacağı da büyük bir yalanmış. Dünya çapında bir sürü mülkü olduğunu söylemişti. Beraber lüks tatillere çıktık ama aslında hiç parası yokmuş. Kızı bana tüm gerçekleri anlattı” diye konuştu.

Grant’ın diğer kadınları kandırmaması için Isabella ile beraber durumu ifşa etmeye çalıştıklarını anlatan Kim, hayatı boyunca kadınları dolandırmaya devam edeceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.



