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Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti! “Biyolojik babam ama hiç babam olmadı"

24.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan Isabella Greentree isimli bir kız, babasının zengin kadınları dolandırmak için yalan söylediğini ve hayatını diğer insanlara başka şekillerde gösterdiğini anladı. Babasının annesinden boşandıktan sonra zengin kadınlarla yakınlaşmak için flört uygulamalarını kullandığını ifade eden Isabelle, babasının bir dolandırıcı olduğunu ifşa etti.

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti! “Biyolojik babam ama hiç babam olmadı"

Avustralya’da yaşayan Isabella uzun süredir babasıyla aile ilişkilerinin olmadığının altını çizerek uzun aralıklarla görüştüklerini anlattı. Babası Grant Greentree’in Melbourne’de yaşayan Kim Isabella, onunla tanışmak istedi. Babasının profesyonel bir şekilde yalan söylediğini belirten Isabella, “Kadınlar onun yalanlarını anlamıyor. Biyolojik babam ama hiç babam olmadı. Genellikle durumlara göre farklı kişiliklere bürünüyordu. Çocukken bunları anlayamıyordum ama şimdi net bir şekilde görebiliyorum” dedi.

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ESKİ EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

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Eski eşi Elizabeth’in kanser hastalığına yakalandığını ve son anlarında onun yanında olduğunu yeni karısına anlatan Grant’ın yalanı Isabella’nın annesinin piliç yemeyi sevmediğini söylemesi üzerine bir anda ortaya çıktı.

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Eski eşinin ölümüne dair söylediği yalandan sonra Grant’ı araştırmaya başladığını ifade eden Kim, “60 yaşına geldiğinde emeklilik parası alacağı da büyük bir yalanmış. Dünya çapında bir sürü mülkü olduğunu söylemişti. Beraber lüks tatillere çıktık ama aslında hiç parası yokmuş. Kızı bana tüm gerçekleri anlattı” diye konuştu.

Grant’ın diğer kadınları kandırmaması için Isabella ile beraber durumu ifşa etmeye çalıştıklarını anlatan Kim, hayatı boyunca kadınları dolandırmaya devam edeceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

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