KIZIL GONCALAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE! Kızıl Goncalar dizisi ilk bölüm konusu nedir, oyuncuları kimler? 18 Aralık FOX TV yayın akışı

Kızıl Goncalar dizisi 1. bölüm canlı izleme ekranı merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu dizinin senaryosunu Necati Şahin'in kaleme alıyor. Başarılı oyuncular Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerinde yer aldığı dizi, seküler bir karakter olan Levent ile muhafazakar bir yaşam biçimini tercih eden Meryem'in yollarının kesişmesi ile başlayacak. Meryem rolü için tesettüre giren Özgü Namal uzun bir aradan sonra Kızıl Goncalar dizisi ile ekranlara dönüyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin gerçek hikayesi ne? İşte 18 Aralık FOX TV yayın akışı...
Kızıl Goncalar her pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanacak. Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.
Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.
Dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler eşlik ediyor.
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:45 Yabani
03:30 Adım Farah
Kızıl Goncalar dizisinin 1. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.