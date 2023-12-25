KIZIL GONCALAR 2. BÖLÜM CANLI İZLE! Kızıl Goncalar dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, bu akşam var mı? FOX TV yayın akışı 25 Aralık 2023

Kızıl Goncalar dizisi yeni bölüm canlı izleme ekranı merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu dizinin senaryosunu Necati Şahin'in kaleme alıyor. Başarılı oyuncular Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerinde yer aldığı dizi, seküler bir karakter olan Levent ile muhafazakar bir yaşam biçimini tercih eden Meryem'in yollarının kesişmesi ile başlıyor. Meryem rolü için tesettüre giren Özgü Namal uzun bir aradan sonra Kızıl Goncalar dizisi ile ekranlara döndü. İlk bölümün ardından eleştiri oklarını üzerine alan dizinin akıbeti merak edildi. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin gerçek hikayesi ne, yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Aralık FOX TV yayın akışı...
Kızıl Goncalar her pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanacak. Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.
Kızıl Goncalar dizisi 1. bölüm konusu şu şekilde:
“Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir. Adli bir vaka sonucu, tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu), seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent’in (Özcan Deniz) yolu kesişir. Mecburi hizmet yıllarından Faniler’i tanıyan Levent, bir yandan Cüneyd’e yardım edebilmek tarikatın tutucu bakış açısıyla mücadele edecek, diğer yandan özel hayatının çalkantılarıyla boğuşacaktır. Levent ve Meryem’in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirecek kudrettedir.
Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.
Dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler eşlik ediyor.
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
23:00 Kızıl Goncalar
01:30 Kızıl Goncalar
03:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Kirli Sepeti
Kızıl Goncalar dizisinin 2. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.