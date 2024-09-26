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Kızıl Goncalar'da Özcan Deniz "Tarikatlar kapatılsın" dedi! X'te gündeme adını yazdırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 11:21
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Kızıl Goncalar fragmanında Özcan Deniz’in canlandırdığı “Doç. Dr. Levent Alkanlı” karakterinin “Bütün tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır" dediği sahne gündem oldu. Özcan Deniz X'te en çok konuşulan isim oldu.

Kızıl Goncalar'da Özcan Deniz "Tarikatlar kapatılsın" dedi! X'te gündeme adını yazdırdı

Özcan Deniz, Özgü Namal var, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı gibi başarılı isimlerin başrolde olduğu Kızıl Goncalar fragmanı gündemde.

Kızıl Goncalar yeni bölümde bir sahne var ki daha yayınlanmadan sosyal medyayı salladı. Dizide Özcan Deniz'in hayat verdiği Levent televizyonda "Tarikatlar kapatılmalıdır" şeklinde bir açıklama yaparken, Vahit'in karanlık planları adım adım ortaya çıkıyor.

Kızıl Goncalar Levent “Bütün tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır" deyince spiker ise "Çok sert olmadı mı?" dedi. Levent ise "Evet ama kanser hastasına aspirin veremezsiniz" diyerek yanıt verdi.

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Bu fragmanın ardından Özcan Deniz adı X'te en çok konuşulan isim oldu. Sosyal medyada pek çok paylaşım yapıldı ve dizinin yeni bölümünün heyecanla beklendiği de yazıldı.

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"Kanser hastasına aspirin veremezsiniz" sözü de gündeme geldi. Bu söz Dücane Cundioğlu yıllar önce katıldığı bir yayında bu ifadeleri kullanmıştı.

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KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit’ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

Meryem, Birgül ve Zeynep’in kızları okutma çabası Cüneyd’in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd’in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur. Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire’den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır. Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent’e rağmen harekete geçen Beste’nin son hamlesi Mira’yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yakındır. Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…

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Kızıl Goncalar
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