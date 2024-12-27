Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz ailesine resti çekti, tamamen sildi! Gündem yaratacak sözler...

Kızıl Goncalar dizisinin doktor Levent’i Özcan Deniz son dönemde ailesi ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi. Özcan Deniz, başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını söylemiş ve ailede büyük bir kriz çıkmıştı.

Geçmişte abisinin ticari yatırımları ve kararları nedeniyle defalarca maddi ve manevi olarak batan ancak her koşulda ailesinin yanında yer almaya devam eden Deniz bu defa ailesine resti çekti ve ailesini tamamen sildi.

AİLESİNİ SİLDİ

Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler'le sorunlar yaşayan Özcan Deniz, yoluna artık 'çekirdek ailem' dediği eşi ve oğluyla devam edeceğini açıkladı.

Özcan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bir yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, dağımın karı karım ve bahçemin en güzel gülü yavrum'u yanıma aldım, Allah'a güvenip seni ona emanet edip gittim bir gün affedilmen(iz) dileği ile. Seni, sizi hala çok seviyorum. Ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve Çekirdek Ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici demi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam! Hayat bana hep büyük sınavlar yaşatıp sonrasında hep armağanlarla geldi. Bu da bir armağandır deyip eskisinden daha güçlü ve daha parlak yola devam ediyorum' ifadelerini kullandı.