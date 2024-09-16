Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal sette kaprisli mi? İddialara yanıt verdi: Ben mütevazı bir insanım

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal hakkında şaşırtan iddialar gündemdeydi. İddiaya göre Meryem'i canlandıran Özgü Namal'ın titizliği dizi setinde zor anlar yaşatıyor.

Özgü Namal anlatılanlara göre, sette oturduğu sandalyeyi bile yanında getirirken, makyajını kendisi yapıyor. Başarılı oyuncu sette makyajını kendi yaparken, başkasına elini bile sürdürmezmiş.

Hatta birinin oturduğu yere oturmaz, evinden getirdiği sandalyeye otururmuş ve bu sandalyeye de kimseyi dokundurtmazmış. Etrafında birinin durması, yüzüne bakarak konuşması bile rahatsız edermiş.

"KENDİ İŞİMİ KENDİM YAPARIM"

Bu süreçte oldukça kaprisli olduğu söylenen Namal kendisine hizmet edilmesini istiyormuş...

Ancak başarılı oyuncu bu iddiaları yalanladı. Özgü Namal, yüzü olduğu markanın Kuruçeşme'de gerçekleşen lansmanında samimi açıklamalarda bulundu.



"Sette sandalyesini ayağına getirtiyor, kuaförü evine çağırıyor" iddialarına cevap veren oyuncu, "Ben mütevazı bir insanım. Yaşı büyük insanların bana hizmet etmesinden hoşlanmıyorum. Kendi işimi kendim yaparım" diye konuştu.