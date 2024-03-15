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Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'dan evlilik açıklaması: "İlk aşkımı..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 10:44
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'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Sadi Hüdayi' karakterini canlandıran Erkan Avcı, katıldığı programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Avcı, "Evlenmeyi çok istiyorum" dedi.

Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'dan evlilik açıklaması: "İlk aşkımı..."

Erkan Avcı, ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki Sadi Hüdayi rolü ile son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı 'Empati' programının bu haftaki konuğu oyuncu Erkan Avcı oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'İç dünyanda depresif biri misin yoksa eğlenceli biri misin?' sorusuna Erkan Avcı şu yanıtı verdi:

"Kendi çekirdek çevremde eğlenceli biriyimdir. Karışmayı çok severim. 18-22 yaş arası biraz depresif geçti. O zamandan kalma bir dip melankoli var ama bu problem değil çünkü bütün insanlık yokuş aşağı gidiyor artık."

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"ANNEM HEP DESTEKLEDİ"

Oyunculuk konusuna ailesinin çok sıcak bakmadığını belirten Erkan Avcı, "Amcam sinema aşığıydı. Mesleği ise diş teknisyeniydi ama aşık olduğu için sinema televizyon okudu. Ben okulu kırdığım zaman ceza olaarak beni sinemaya götürürdü. Babam ise oyuncu olmam fikrinden çok haz etmedi. 'Türkiye'de kaç tane Müşfik Kenter var?' dedi, ben de 'Sucuk yemesem de olur' dedim. Diş teknisyenliğini kazandım ama gitmedim. O dönem karanlıktı. Tiyatro, sinema, sanat nefes alabileceğimiz büyülü bir yerdi. Ben o büyüye aşık oldum. Annem hep destekledi" dedi.

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Erkan Avcı, Taylan'ın 'Aşk nedir sence?' sorusuna da "Bir nevi kimya ki alimi yoktur, tecrübe ettikçe biriken cahilliktir aşk. En sevdiğim tanımı bu benim için. İlk aşkımı hatırlıyorum, ilkokuldaydı. Çok uzun süre sonra Diyarbakır'da bir yerde karşılaştık, çok da güzel selamlaştık. Evlenmeyi çok istiyorum. Artık bir yol arkadaşım olsun istiyorum. 6 kardeş arasında iki numarayım. Ben ve en küçük kardeşim evli değiliz" cevabını verdi.

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