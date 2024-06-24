MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si ve Levent'i reyting iddiasına girmiş! Özcan Deniz mesajı görünce...

Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si ve Levent'i reyting iddiasına girmiş! Özcan Deniz mesajı görünce...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 10:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı performansıyla çok konuşuluyor. Avcu, Kızıl Goncalar setinde Özcan Deniz ile girdikleri iddiayı ve sonrasında olanları anlatınca gündem oldu.

Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si ve Levent'i reyting iddiasına girmiş! Özcan Deniz mesajı görünce...

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Erkan Avcı son dönemde çok konuşulan Kızıl Goncalar dizisine dair konuştu.

Mert Yazcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar'a inancı ilk günden beri yüksek olan Erkan Avcı reytinglere dair iddiasıyla sette olay olmuş...

Dizide Sadi Hüdayi karakterine hayat veren Avcı, Levent rolüyle adından söz ettiren Özcan Deniz ile reyting iddiasına girdiğini anlattı.

Ekran Alıntısı

Avcı, "Bu dizi reytinglerde 10'u görür" dediğinde hiç kimsenin kendisine inanmadığını açıkladı. Avcı 9,99-9,98 derken sonunda uzun zamandır televizyonda ilk kez görülen 10 reytingi bulunca Özcan Deniz'e mesaj attığını söyledi.

Bir döneme damga vuran güzel model yıllar sonra podyumda! Bir döneme damga vuran güzel model yıllar sonra podyumda!

IO

ÖZCAN DENİZ'İ ŞOKE ETTİ

Avcı "Artık böyle reytingler kalmadı dediler. Özcan abi istediğin herhangi bir şeye dedi. 10'u geçince Özcan abiye almak istediğim şeyi mesaj attım. Özcan abi 'Oğlum ne yapıyorsun araba alayım istiyorsan böyle bir şey olur mu?' dedi. İddiayı kaybettiler" dedi.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 katlı lüks villasını gezdirdi! Evinde yok yok...5 katlı lüks villasını gezdirdi! Evinde yok yok...
Ünlü isim eski çalışanına tokat attı! Açıklama yaptı: Şantaj...Ünlü isim eski çalışanına tokat attı! Açıklama yaptı: Şantaj...
Gecenin en cesuru! Üstü neredeyse yok gibiydiGecenin en cesuru! Üstü neredeyse yok gibiydi
Anahtar Kelimeler:
Erkan Avcı Kızıl Goncalar
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'den ilk hamle geldi!

Arda Güler'den ilk hamle geldi!

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha!

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha!

Ünlü isim eski çalışanına tokat attı! Açıklama yaptı: Şantaj...

Ünlü isim eski çalışanına tokat attı! Açıklama yaptı: Şantaj...

Fenomen isimle nişanlandı! Yorum yağdı

Fenomen isimle nişanlandı! Yorum yağdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.