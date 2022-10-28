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Kızılcık Şerbeti dizisi nerede çekiliyor? Kızılcık Şerbeti uyarlama mı? Bugün SHOW TV'de başlıyor!

28.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti bu akşam SHOW TV kanalında seyircilerle buluşacak. Fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken dizi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Kızılcık Şerbeti dizisinde, farklı kültürleri olan iki ailenin hikayesi işlenecek. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi nerede çekiliyor? Kızılcık Şerbeti uyarlama mı? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti dizisi nerede çekiliyor? Kızılcık Şerbeti uyarlama mı? Bugün SHOW TV'de başlıyor!

Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam (28 Ekim) SHOW TV ekranlarında yerini alacak. Dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor. Dizinin uyarlama olup olmadığı ve çekim mekanları merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi nerede çekiliyor? Kızılcık Şerbeti uyarlama mı? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizideki kolejin, İstanbul Ataşehir'de bir özel koleje ait olduğu tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ UYARLAMA MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dizinin hikayesi, Yasak Elma dizisinin de hikayesini yazan Melis Civelek tarafından yazılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç
Evrim Alasya
Settar Tanrıöğen
Sıla Türkoğlu
Sibel Taşçıoğlu
Doğukan Güngör
Müjde Uzman

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