Kızılcık Şerbeti dizisi nerede çekiliyor? Kızılcık Şerbeti uyarlama mı? Bugün SHOW TV'de başlıyor!

Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam (28 Ekim) SHOW TV ekranlarında yerini alacak. Dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor. Dizinin uyarlama olup olmadığı ve çekim mekanları merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi nerede çekiliyor? Kızılcık Şerbeti uyarlama mı? İşte detaylar...
Kızılcık Şerbeti dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizideki kolejin, İstanbul Ataşehir'de bir özel koleje ait olduğu tahmin ediliyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinin uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dizinin hikayesi, Yasak Elma dizisinin de hikayesini yazan Melis Civelek tarafından yazılıyor.
Barış Kılıç
Evrim Alasya
Settar Tanrıöğen
Sıla Türkoğlu
Sibel Taşçıoğlu
Doğukan Güngör
Müjde Uzman