Kızılcık Şerbeti dizisi nerede çekiliyor? Kızılcık Şerbeti uyarlama mı? Bugün SHOW TV'de başlıyor!

Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam (28 Ekim) SHOW TV ekranlarında yerini alacak. Dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor. Dizinin uyarlama olup olmadığı ve çekim mekanları merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi nerede çekiliyor? Kızılcık Şerbeti uyarlama mı? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizideki kolejin, İstanbul Ataşehir'de bir özel koleje ait olduğu tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ UYARLAMA MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dizinin hikayesi, Yasak Elma dizisinin de hikayesini yazan Melis Civelek tarafından yazılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

