Kızılcık Şerbeti dizisinden üzen haber! 5 bölüm sonra…

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Sıla Türkoğlu Doğa karakterine, Doğukan Güngör ise Fatih karakterine hayat veriyor. Sevilen dizinin sezon finali yapacağı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kızılcık Şerbeti dizisi 29. bölümünün ardından sezon finali yapacak. Dizinin bu hafta 25. bölümü ekrana gelecek.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizinin sezon finalinin ardından eylül ayında yeniden başlaması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti son yayınlanan bölümüyle AB grubunda 9.24 izlenme oranı 24.70 izlenme payı alarak zirveye yerleşti. ABC1 20+’da 9.38 izlenme oranı 22.25 izlenme payı, Total’de 6.65 izlenme oranı ile 16.63 izlenme payı aldı.

