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Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor! "Biz burada oruç açıyoruz siz orada içki servisi yapıyorsunuz"

26.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK tarafından pek çok ceza verilen Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine gündem oldu. İftar yapılan restoranda yan masadakilerin içki içmesine tepki gösteren Ömer'in arkadaşları ve Kıvılcım arasındaki diyalog sosyal medyayı ikiye böldü.

Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor! "Biz burada oruç açıyoruz siz orada içki servisi yapıyorsunuz"

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ndeki sahneler yüzünden Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulamıştı. Sosyal medyada tepki çeken bu karar sonrası Kızılcık Şerbeti son bölüm yine gündem oldu.

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti 20. bölümde oruçlu olan Ömer'in arkadaşlarının tepkisi Kıvılcım'ı kızdırdı.

Kıvılcım, Ömer'in arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğine çıktı. Yan masada içki içilen bir mekânda oturan Ömer'in erkek arkadaşı "Biz buraya iftar gelmişiz sizin bu yaptığınız yakışıyor mu? Biz burada oruç açıyoruz siz orada içki servisi yapıyorsunuz. Turist dahi olsa burada alkol yok diyeceksiniz. Biraz saygı ya" diyerek tepki gösterdi.

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"BURASI LAİK BİR ÜLKE"

Aynı masada oturan Kıvılcım ise "Yan masada içki içilmesi niye bu kadar rahatsız etti? İsteyen içki içsin isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İstanbul turist akınına uğrayan bir yer" yanıtını verdi.

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Dizideki sahneler ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Kıvılcım'ın sözlerini desteklerken kimi de bu sahneleri "Ayrıştıcı" buldu.


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