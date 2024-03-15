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Kızılcık Şerbeti'nde ortalık yine karışacak! Doğa'ya bomba partner

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 08:39
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük ses getiriyor. Dizinin son bölümüne Selin Türkmen'in hayat verdiği Çimen karakterinin yasak aşkı ile imam nikahı kıyıp tesettüre girmesi damga vurmuştu. İzleyenlerin tepkisi çekmeye başlayan dizi hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Doğa'nın partneri belli oldu...

Kızılcık Şerbeti'nde ortalık yine karışacak! Doğa'ya bomba partner

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde tansiyon giderek yükseliyor. Her bölümü büyük ses getiren diziye son olarak Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakterinin yasak aşkı ile imam nikahı kıyıp tesettüre girmesi damga vurmuştu.

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Kıvılcım'ın kızı Çimen'i karşısında görüp sinir krizi geçirdiği sahneler çok konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti'nde ortalık yine karışacak.

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Ertuğrul ile Mihri’nin vedası, Alev ile Apo’nun karar anları gibi sahneler heyecanı artıracak.

Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem’le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa’nın hayatına da yeni biri girecek.

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PARTNERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir kendisini çocuğuna adayan Doğa’nın hayatına girecek olan zengin iş insanı 57. Bölümde hikâyeye dahil olacak.

İki usta kalem Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin kadrosuna katılacak isimse belli oldu. oyuncu Kaan Taşaner, fenomen dizinin yapım şirketi Gold Film’le anlaştı. Hayat vereceği karakterin adı henüz netleşmeyen Taşaner rol için provalara başlayacak.

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