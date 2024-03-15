Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer fotoğraflarından sonra şimdi de şarkılarını satışa çıkardı!

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer zor günlerden geçiyor. Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren Serpil Örümcer geçtiğimiz günlerde 'Geçinemiyorum' diyerek isyan etmişti.

Faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkaran Örümcer şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını belirterek 300 liradan satışa çıkardığını duyurdu.

FOTOĞRAFLARINDAN SONRA...

Sosyal medyadan bir video yayınlanan Örümcer, "1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.