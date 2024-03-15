MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer fotoğraflarından sonra şimdi de şarkılarını satışa çıkardı!

Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer fotoğraflarından sonra şimdi de şarkılarını satışa çıkardı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 08:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, geçtiğimiz günlerde faturalarını ödeyemediğini söyleyerek eski fotoğraflarını 200 TL'ye satışa çıkarmıştı. 'Geçinemiyorum' diye isyan eden ünlü isim şimdi de şarkılarını satışa sundu.

Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer fotoğraflarından sonra şimdi de şarkılarını satışa çıkardı!

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer zor günlerden geçiyor. Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren Serpil Örümcer geçtiğimiz günlerde 'Geçinemiyorum' diyerek isyan etmişti.

örümcer 2

Faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkaran Örümcer şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını belirterek 300 liradan satışa çıkardığını duyurdu.

serpil örümcer fotoğrafları

FOTOĞRAFLARINDAN SONRA...

Sosyal medyadan bir video yayınlanan Örümcer, "1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Serpil örümcer şarkıları

Elenen ismi duyunca... Tepkisi gündem oldu Elenen ismi duyunca... Tepkisi gündem oldu

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalık yine karışacak! Doğa'ya bomba partner Ortalık yine karışacak! Doğa'ya bomba partner
Elenen ismi duyunca... Tepkisi gündem olduElenen ismi duyunca... Tepkisi gündem oldu
Şaşırtan veda! İddialı isim elendi, sosyal medya yıkıldıŞaşırtan veda! İddialı isim elendi, sosyal medya yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Serpil Örümcer yeşilçam Manken bayan bacak
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi

CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi

Eylem Tok'un oğlu ambulans çağırmak yerine bu videoyu çekmiş…

Eylem Tok'un oğlu ambulans çağırmak yerine bu videoyu çekmiş…

Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

Akaryakıtta tabela değişti, benzin ve motorine zam geldi!

Akaryakıtta tabela değişti, benzin ve motorine zam geldi!

"Bir tane bile yemedim" Üzerine sıkılan gaz adeta zehir saçıyor!

"Bir tane bile yemedim" Üzerine sıkılan gaz adeta zehir saçıyor!

Evli çiftler dikkat! Eşine bu lafı söyleyen artık tazminat ödemek zorunda: Yargıtay emsal kararla tartışmaları bitirdi

Evli çiftler dikkat! Eşine bu lafı söyleyen artık tazminat ödemek zorunda: Yargıtay emsal kararla tartışmaları bitirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.