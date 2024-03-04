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  4. Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan açıkladı! Settar Tanrıöğen istemiş

Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan açıkladı! Settar Tanrıöğen istemiş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.03.2024 09:19
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Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni Abdullah Ünal’ı Ahmet Mümtaz Taylan günlerdir gündemdeydi. Settar Tanrıöğen’in yerine gelen ünlü oyuncu "Kendisinin de isteğiyle, onayıyla bu şekilde devam etme gereği doğdu" dedi.

Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan açıkladı! Settar Tanrıöğen istemiş

Kızılcık Şerbeti dizisinde Settar Tanrıöğen’in sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrılması üzerine Apo rolünü Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı. Taylan, Aslı Atasoy'un sunduğu ve İBB Kültür ve Sanat tarafından düzenlenen 'Görseli Düşünmek' temalı seminerde konuştu.

Magazinnews'e konuşan Ahmet Mümtaz Taylan diziye dahil olma sürecinden bahsetti.

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"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Ahmet Mümtaz Taylan “Öncelikle Settar kardeşimize acil şifalar diliyorum. Bizim için çok kıymetlidir; hem insan olarak, hem oyuncu olarak… O sağlığına kavuştuğu zaman daha iyi hissedeceğiz kendimizi ama iş devam ediyor. 5 hafta falan beklediler toparlanması için ama kendisinin de isteğiyle, onayıyla bu şekilde devam etme gereği doğdu… Ben de destek olmak için sevilen bir iş hakkını vermeye çalışacağım” dedi.

Son bölümün finalinde ilk kez seyirci karşısına çıkan Taylan gelen eleştirileri değerlendirdi ve “Kabul edenler de oldu, ‘Ay olacak mı acaba?’ diye kaygılanan da oldu… Hepsi olur. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İşe gösterilen sevgiye layık olmaya gayret edeceğiz. Bakalım önümüzdeki günlerde görürüz” diye konuştu.

Chef GPT


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