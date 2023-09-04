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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan yeni sezon hakkında paylaşım! "Ağlamaktan içim çıktı"

04.09.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman dizi hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Merakla beklenen Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonu çekimleri devam ederken Müjde Uzman'dan yeni sezon hakkında tüyo geldi. "Ağlamaktan içim çıktı" diyerek paylaşım yapan Uzman, sahnenin etkisinden çıkamadığını dile getirdi.

Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi haziran ayında yayınlanan sezon finalin yaparak ekranlara ara vermişti. Son bölümde karakterlerden Kıvılcım ve Ömer kaza yapmıştı. Dizide Alev rolünü canlandıran Müjde Uzman dizinin 2. sezonu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci sezon çekimlerine başlandığını duyurdu.

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"AĞLAMAKTAN İÇİM ÇIKTI"

Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonu heyecanla beklenirken dizinin Alev'inden paylaşım geldi. Çektikleri sahneden etkilendiğini dile getiren Müjde Uzman hislerini takipçileriyle paylaştı.

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Uzman, şu ifadelere yer verdi:

"Kızılcık Şerbeti'nde bir sahne çektik ağlamaktan içim çıktı. Hem de her tekrarda aynı hisleri yaşadım. Rol arkadaşıma ve yönetmenimize özellikle teşekkür ederim. Ve duygusu bana geçtiği kadar size de geçer dilerim. Bunu en azından şimdilik bu kadar cümleyle paylaşmak istedim."


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