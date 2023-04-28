Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine Müjde Uzman hayat veriyor. Uzman'ın şimdilerde Youtube kanalı Babala TV'de yaptığı programlar ile gündem olan Oğuzhan Uğur ile bir dönem sevgili olduğu ortaya çıktı.

Müjde Uzman, Oğuzhan Uğur’la beraberken sık sık 'Ayrıldılar' ve 'Yeniden barıştılar' haberleriyle gündem olmuştu.

Canan Özgen'in sunumuyla yayınlanan '40' programına katılan Uğur ilişkileri ile ilgili yaptığı açıklamada “Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık.” cümlelerine yer vermişti.

38 yaşındaki Müjde Uzman ilk olarak Paramparça Aşklar dizisi ile ekranlara merhaba dedi. 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Savaşçı ve Evlilik Hakkında Her Şey de bulunuyor.





