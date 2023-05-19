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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen bakın kim çıktı! Meğer o dönemin yıldızıymış

19.05.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Usta oyuncunun bir dönemin efsane komedi programlarından olan Bir Demet Tiyatro'da rol aldığı ortaya çıktı. Tanrıöğen'in gençlik hallerini görenler inanamadı.

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen bakın kim çıktı! Meğer o dönemin yıldızıymış

En son Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrol olduğu aşıklar Bayramı filmi ile izleyici karşısına çıkan Settar Tanrıöğen, şu sıralar Kızılcık Şerbeti Nursema'nın babası Abdullah Bey rolüyle de büyük ilgi görüyor. Ünlü oyuncunun yıllar önce Bir Demet Tiyatro'da Saldıray karakterini canlandırdığı ortaya çıktı.

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Usta oyuncu, yayınlandığı döneme damgasını vuran Bir Demet Tiyatro'da modern zaman dervişi Saldıray Abi tiplemesiyle oldukça konuşulmuştu.

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Bir Demet Tiyatro'da renkli kıyafet tercihleri ve konuşma tarzıyla dikkat çeken Settar Tanrıöğen, "Yalanım varsa şurdan şuraya sevişmek nasip olmasın" repliğiyle hafızalarda yer eden oyunculardan biri oldu.

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KÖYDE YAŞIYOR

Rol aldığı yapımlar dışında magazinde görünmeyi tercih etmeyen oyuncu, şehir hayatını sevmediğini, bahçeli bir evde hayatını devam ettirdiğini söylüyor. Bir dönem Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Settar Tanrıöğen, aslen Denizlili.

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Evinde televizyon olmadığını her fırsatta söyleyen Settar Tanrıöğen günümüz dizileri için ilginç bir yorumda bulunuyor. Usta oyuncu verdiği bir röportajda, “Diziler büyük bir dönüşüm yaşadı. Artık reklamlar izlensin diye yapılıyor. O yüzden süreleri çok uzun ve hikayeleri yavan." diyererek dizi süreleri ile ilgili bir serzenişte bulundu.

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Settar Tanrıöğen Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ karakteri

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