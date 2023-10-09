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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in yaşı sosyal medyada gündem oldu! Herkes 44 zannediyordu ama gerçek bakın neymiş...

09.10.2023 15:41 | Son Güncelleme:
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Çimen karakteriyle büyük beğeni toplayan Selin Türkmen güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Dizide Sıla Türkoğlu (Doğa)'nun kız kardeşi ve Evrim Alasya (Kıvılcım)'ın kızı 'Çimen' rolüne hayat veren ünlü oyuncu yaşıyla sosyal medyada gündem oldu. Herkesin 44 sandığı Türkmen aslında bakın kaç yaşındaymış...

Show Tv'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen yaşıyla gündem oldu. Sosyal medyada 44 yaşında sanılan güzel oyuncunun gerçek yaşı ortaya çıktı.

Kerimcan Durmaz geçtiğimiz günlerde diziyi izlerken bir video paylaştı. Kerimcan, "Dizideki Çimen gerçek hayatta 44 yaşındaymış!" diye şaşkınlığını dile getirirken herkesin ağzı açık kaldı.

selin

Kısa zamanda sosyal medyada gündem olan videoyu izleyenler hemen Google'a "Selin Türkmen" diye yazdı. Çıkan sonuçlarda ünlü oyuncunun 1979 yılı doğumlu olduğu yazıyordu. Konu ile ilgili kullanıcılar Türkmen'i soru yağmuruna tutunca güzel oyuncu açıklama yaptı.

SELİN TÜKRMEN PAYLAŞIM

Selin Türkmen sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile "1 Ağustos 2000 doğumluyum. 23 yaşındayım. İsim benzerliği nedeniyle arama motorunda hata olmuş" dedi.

selin türkmen kerimcan

Hikayenin devamında da Kerimcan Durmaz'ın o videosunu "Beni yakan video" diye paylaştı.

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