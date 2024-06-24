Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kendini serin sulara bıraktı! Gerçek hayattaki haline yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, diziden ayrılan Türkmen, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'a tatile gitti.

"HER HALİNİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Bodrum'un serin sularına kendisini bırakan oyuncu siyah mayosuyla dikkat çekti. 24 yaşındaki ünlü oyuncu, fit hali ve güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Sosyal medyada oyuncuya, "Fiziği çok güzel", "Her halini çok beğeniyorum", "Yaktın buraları" gibi yorumlar yapıldı.





