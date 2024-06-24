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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kendini serin sulara bıraktı! Gerçek hayattaki haline yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.06.2024 10:44
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen, yoğun geçen sezonun ardından yorgunluk atmak için Bodrum'a tatile gitti. Siyah mayosuyla objektiflere yansıyan Türkmen'in fiziği dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kendini serin sulara bıraktı! Gerçek hayattaki haline yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, diziden ayrılan Türkmen, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'a tatile gitti.

"HER HALİNİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Bodrum'un serin sularına kendisini bırakan oyuncu siyah mayosuyla dikkat çekti. 24 yaşındaki ünlü oyuncu, fit hali ve güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

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Sosyal medyada oyuncuya, "Fiziği çok güzel", "Her halini çok beğeniyorum", "Yaktın buraları" gibi yorumlar yapıldı.

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