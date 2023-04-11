MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

11.04.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine Sıla Türkoğlu hayat veriyor. Reyting rekortmeni dizide güzelliği ile adeta büyüleyen Sıla Türkoğlu sosyal medya hesabından göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Oyuncuları arasında Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu da yer alıyor. Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti.

sıla-türkoğlu

İzmir’in Bornova ilçesinde dünyaya gelen 23 yaşındaki güzel oyuncu ilk olarak 2018 yılında Ağlama dizisinde rol aldı.

sıla-türkoğlu-göğüs-dekoltesi

Ünlü oyuncu Yemin dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Sıla Türkoğlu daha sonra Emanet dizisinde Seher karakterine hayat verdi.

kızılcık-şerbeti

Başarılı oyuncunun fotoğrafına takipçileri "Allah özenmiş de yaratmış", "Her zamanki gibi şahane", "Güzellik", "En kıymetli mücevherin gözlerin" yorumunda bulundu.

sıla-türkoğlu-dekolte

İlginizi Çekebilir

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

 Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! İşte saç dökülmelerine en iyi gelen saç bakım ürünleri

Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! İşte saç dökülmelerine en iyi gelen saç bakım ürünleri

 Kozmetik sektörünün fenomeni haline gelen Foreo yüz temizleme cihazını inceledik

Kozmetik sektörünün fenomeni haline gelen Foreo yüz temizleme cihazını inceledik

 Mutfakta iyi bir şefe ihtiyacınız varsa Kitchenaid stand mikserler tam size göre!

Mutfakta iyi bir şefe ihtiyacınız varsa Kitchenaid stand mikserler tam size göre!

 Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

 Yemeklerinize sağlık katacak, uzun ömürlü Karaca tavaları sizin için seçtik

Yemeklerinize sağlık katacak, uzun ömürlü Karaca tavaları sizin için seçtik

 TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

Mutfağınıza şef dokunuşu katacak uzun ömürlü Smeg tavalarla tanışın

Mutfağınıza şef dokunuşu katacak uzun ömürlü Smeg tavalarla tanışın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı boyuna yetişti! "Bu ne güzellik"Kızı boyuna yetişti! "Bu ne güzellik"
Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...
Seçim şarkısı Sezen Aksu’dan! “Karşıyım”Seçim şarkısı Sezen Aksu’dan! “Karşıyım”
Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu yaşında doğukan güngör karakteri

En Çok Okunan Haberler

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...

Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...

Solmaz Çiros'un son halini görenler "Yazık ettin kendine" dedi

Solmaz Çiros'un son halini görenler "Yazık ettin kendine" dedi

İlginizi Çekebilir

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.