Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu mini şortuyla poz verdi! Güzelliği baş döndürdü

Yemin dizisinden transfer olduğu Emanet ile büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, diziden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakteriyle boy gösteren ünlü oyuncu güzelliğiyle mest ediyor.

2022 yazında çekilmiş fotoğraflarını 'Yaza özlem dumpıdır' notu ile paylaşan ünlü oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncuya takipçileri, 'Güneşimiz gelmiş', 'Çok güzelsin', 'Alev alev' gibi yorumlar yaptılar.

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelmiştir.

Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı.

2019’da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020’de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.





