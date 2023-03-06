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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu mini şortuyla poz verdi! Güzelliği baş döndürdü

06.03.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteri ile karşımıza çıkan Sıla Türkoğlu oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun 'Yaza özlem dumpıdır' notu ile paylaştığı mini şortlu pozları sosyal medyayı salladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu mini şortuyla poz verdi! Güzelliği baş döndürdü

Yemin dizisinden transfer olduğu Emanet ile büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, diziden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakteriyle boy gösteren ünlü oyuncu güzelliğiyle mest ediyor.

2022 yazında çekilmiş fotoğraflarını 'Yaza özlem dumpıdır' notu ile paylaşan ünlü oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Sıla Türkoğlu

Ünlü oyuncuya takipçileri, 'Güneşimiz gelmiş', 'Çok güzelsin', 'Alev alev' gibi yorumlar yaptılar.

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Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelmiştir.

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Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı.

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2019’da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020’de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

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