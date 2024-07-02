MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör bu sefer de Survivor Aleyna ile plajda!

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör bu sefer de Survivor Aleyna ile plajda!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.07.2024 14:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör geçtiğimiz ay dansçı Aleyna Yalçın’la görüntülenince telaşa kapılmıştı. Sevgili olmadıklarını söyleyen Güngör bu sefer de Survivor Aleyna ile plajda vakit geçirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör bu sefer de Survivor Aleyna ile plajda!

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı oyuncusu Doğukan Güngör'ün dansçı Aleyna Yalçın ile görüntülenmesi gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Fatih' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Doğukan Güngör, görüntülenince "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" demiş daha sonra ise sevgili olmadıklarını açıklamıştı.

sdgdgdfh

GazeteMagazin'in haberine göre; yakışıklı oyuncu bu sefer de Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ile Çeşme’de bir beach’te görüntülendi.

O başkasıyla dans etti, sevgilisi izledi! Olay oldu O başkasıyla dans etti, sevgilisi izledi! Olay oldu

İkilinin arkadaş mı sevgili mi oldukları bilinmezken "Aleyna da her yerde" yorumları yapıldı.

İlginizi Çekebilir

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

 Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

 Yaz kombinlerinize Puma dokunuşu!

Yaz kombinlerinize Puma dokunuşu!

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

 "Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

Express

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
New Generation Açıkhava konserlerinde bomba isimler: Simge, Semicenk ve dahası...New Generation Açıkhava konserlerinde bomba isimler: Simge, Semicenk ve dahası...
O başkasıyla dans etti, sevgilisi izledi! Olay olduO başkasıyla dans etti, sevgilisi izledi! Olay oldu
Cesur sahneler gündemde! Denizin ortasında...Cesur sahneler gündemde! Denizin ortasında...
Anahtar Kelimeler:
doğukan güngör
En Çok Okunan Haberler
Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü

Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü

Karadeniz'in ölümü: "Şu an uyuyor, uyanırsa felaket olur"

Karadeniz'in ölümü: "Şu an uyuyor, uyanırsa felaket olur"

O başkasıyla dans etti, sevgilisi izledi! Olay oldu

O başkasıyla dans etti, sevgilisi izledi! Olay oldu

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması! 474 kişi gözaltında

Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması! 474 kişi gözaltında

Antalya'da olaylar büyüdü: Suriyelilerin araç ve iş yerlerine zarar verildi!

Antalya'da olaylar büyüdü: Suriyelilerin araç ve iş yerlerine zarar verildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.