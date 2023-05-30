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Zeynep Bastık seçimden sonra soluğu tatilde aldı! Bikinili poz

30.05.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya pozlarıyla gündeme gelen Zeynep Bastık seçimden sonra sonra tatile gitti. Şarkıcı sosyal medyada bikinili pozlarını paylaştı. Genç isim son dönemde verdiği konserlerle olduğu kadar cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Zeynep Bastık seçimden sonra soluğu tatilde aldı! Bikinili poz

Zeynep Bastık sahne performansı kadar paylaşımları ve özel hayatıyla da adından söz ettiren bir isim. Kazancıyla da gündeme gelen şarkıcı son olarak bir kozmetik markasının reklam yüzü olmuştu.

Şu sıralar iş anlamında keyfi yerinde olan Bastık seçimden sonra soluğu yurt dışında aldı.

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İspanya'ya giden Zeynep Bastık'tan önce bikinili poz geldi. Ardından güzel şarkıcı son dönemde moda olan sütyensiz giyilen tek düğmeli hırkalardan giyerek pozlar verdi.

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Hayranlarından beğeni alan Zeynep Bastık sık sık ev hallerini paylaşarak dikkat çekiyordu.

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