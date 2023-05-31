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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ile Seray Kaya aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

31.05.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Türkoğlu ile başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, son yılların yükselen isimlerinden biri. Doğukan Güngör'ün adı meslektaşı Seray Kaya ile anılmıştı. Ünlü oyuncu Seray Kaya aşk sorusuna son noktayı koydu. Bakın ne dedi..

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ile Seray Kaya aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Atv ekranlarında yayınlanan ve final kararı alınan Bir Küçük Günışığı dizisinin başrol oyuncusu Seray Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Adı son günlerde Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ile anılan Seray Kaya aşk iddialarına yanıt verdi.

32 yaşındaki güzel oyuncu ile Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu 27 yaşındaki Doğukan Güngör, bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülenmiş ve akıllara aşk iddiası gelmişti.

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SnobMagazin'in haberine göre; aşk iddiasının ardından arkadaş olduklarını söyleyen çiftten Seray Kaya, "Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Bu yeterlidir bence... Doğukan çok sevdiğim biri... Ama bu konuları konuşmayalım" dedi.

Dizisinin final yapmasının ardından tatile gideceğini söyleyen başarılı oyuncu, "Her şey yolunda. Final yaptık, tatil başladı. Sanırım haziran ayında pek bir şey yapmayacağım. Biraz kendime zaman ayıracağım. Temmuz ve ağustos ayında da ufak ufak tatillere başlarım" şeklinde konuştu.

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