Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar ve Ali Koç beraber görüntülenince gündem oldu! "Ne güzelsiniz"

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i olarak diziye dahil olan ve merak edilen Özge Özacar sosyal medyanın gündeminde.

Tatlı Küçük Yalancılar, Kısmet, Oyun Bozan, Sevgili Geçmiş, Meryem gibi televizyon dizilerinde daha önce boy gösteren Özacar'ın tuttuğu takım ortaya çıktı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la bir davette yan yana görülen Özge Özacar gündem oldu. Fanatik Fenerbahçeli olan oyuncuya yorum yağdı.

Fenerbahçeli taraftarlar güzel oyuncuya "Vay her masada varız", "Helal", "Ne güzel eğleniyorlar" yorumlarında bulundu.



Özge Özacar'ın Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ile de tanışıklığı bulunuyor.

Daha önce de bir etkinlikte sunuculuk yapan Özge Özacar "Saygıdeğer başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe’mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum” demişti.





