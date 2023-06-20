Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten bomba spoiler! İkinci sezonda bakın ne olacak

Sezon finali bölümüyle fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinde fitne fücur gelin Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, şimdi de Defne Samyeli'nin YouTube'da yayınlanan Bir Sen Bir Ben isimli programının konuğu oldu ve açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Özel hayatı, rol aldığı yapımlar ve tabii ki Kızılcık Şerbeti hakkında konuşan Civelek ikinci sezon hakkında spoiler verdi. Defne Samyeli'nin 'Bizi neler bekliyor Kızılcık Şerbeti'nde?' sorusunun üzerine Civelek bombayı patlattı.

"Biliyorsunuz dizide hamileyim... Bebek doğduktan sonra belki başımı açmak gibi bir durum söz konusu olabilir... Başörtümü çıkartabilirim..." dedi! Bunun aile tarafından nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Dizinin ilk bölümlerinde Nilay karakteri başörtü üzerine peruk kullanıyordu.





