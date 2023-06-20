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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten bomba spoiler! İkinci sezonda bakın ne olacak

20.06.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Feriha Koydum dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Defne Samyeli'nin YouTube'da yayınlanan Bir Sen Bir Ben isimli programına konuk oldu. Programda arka arkaya bomba açıklamalarda bulunan Civelek ikinci sezon hakkında bomba bir spoiler verdi. Bakın dizinin ikinci sezonunda neler olacakmış...

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten bomba spoiler! İkinci sezonda bakın ne olacak

Sezon finali bölümüyle fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinde fitne fücur gelin Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, şimdi de Defne Samyeli'nin YouTube'da yayınlanan Bir Sen Bir Ben isimli programının konuğu oldu ve açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

defne feyza

Özel hayatı, rol aldığı yapımlar ve tabii ki Kızılcık Şerbeti hakkında konuşan Civelek ikinci sezon hakkında spoiler verdi. Defne Samyeli'nin 'Bizi neler bekliyor Kızılcık Şerbeti'nde?' sorusunun üzerine Civelek bombayı patlattı.

defne

"Biliyorsunuz dizide hamileyim... Bebek doğduktan sonra belki başımı açmak gibi bir durum söz konusu olabilir... Başörtümü çıkartabilirim..." dedi! Bunun aile tarafından nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

feyza civelek

Dizinin ilk bölümlerinde Nilay karakteri başörtü üzerine peruk kullanıyordu.

samyeli

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