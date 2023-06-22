Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek'ten tepki çeken sözler! "Ben de erkeğime..."

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek Defne Samyeli'nin YouTube'da yayınlanan Bir Sen Bir Ben isimli programının konuğu oldu.

Hem özel hayatına hem de diziye dair açıklamalar yapan Civelek tepki çeken sözler de kullandı.

Defne Samyeli ile aldatma konusuna değinen oyuncu “İş kadında bitiyor. Aldatmaması için kadın erkeğine her şekilde yetebilmeli. Ben de erkeğime yetecek bir kadın olduğumu düşünüyorum" diyerek dikkat çekti.

Fenomen Ece Ronay bu sözlere "Başımıza ne gelirse büyük konuşmaktan geliyor aşkom" yorumunda bulunurken kadın sosyal medya kullanıcıları ise sözlere tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti seyircileri ise Feyza Civelek'e "Fazla kaptırmış rolüne kendini" yorumunda bulundu.

