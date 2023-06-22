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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek'ten tepki çeken sözler! "Ben de erkeğime..."

22.06.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek açıklamalarıyla gündeme geldi. Defne Samyeli'nin konuğu olan oyuncu 'aldatma' konusundaki sözleriyle sosyal medyada tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek Defne Samyeli'nin YouTube'da yayınlanan Bir Sen Bir Ben isimli programının konuğu oldu.

Hem özel hayatına hem de diziye dair açıklamalar yapan Civelek tepki çeken sözler de kullandı.

Defne Samyeli ile aldatma konusuna değinen oyuncu “İş kadında bitiyor. Aldatmaması için kadın erkeğine her şekilde yetebilmeli. Ben de erkeğime yetecek bir kadın olduğumu düşünüyorum" diyerek dikkat çekti.

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Fenomen Ece Ronay bu sözlere "Başımıza ne gelirse büyük konuşmaktan geliyor aşkom" yorumunda bulunurken kadın sosyal medya kullanıcıları ise sözlere tepki gösterdi.

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Kızılcık Şerbeti seyircileri ise Feyza Civelek'e "Fazla kaptırmış rolüne kendini" yorumunda bulundu.

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