Şevval Sam kankası Eda Ece'nin düğününde hem coştu hem coşturdu

2019 yılından bu yana ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi. Eğlenceli anların yaşandığı düğüne ünlüler akın etti.

Yasak Elma dizisinde uzun yıllar birlikte başrolde olan Şevval Sam ve Eda Ece düğünde de eğlenceli anlara imza attı.

Yakın arkadaşının düğününde sahne alan Şevval Sam hem coştu hem de coşturdu. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan Sam düğüne gelen herkesi oynattı.

Eda Ece ile sahnede dans eden Şevval Sam Hande Erçel'i görünce ona da sarılarak dansa ortak etti.

Eğlenceli anların yaşandığı düğünden yansıyan kareler sosyal medyada da "Efsane düğün", "On numara kankalık", "Damattan çok Şevval var", "Şevval Sam evlenmiş gibi mutlu" yorumlarına sebep oldu.



