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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

06.10.2023 16:38 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Dizideki performansıyla çok konuşulan Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu duyanlar çok şaşırdı.

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Pembe karakteriyle adından sıkça söz ettiren Sibel Taşçıoğlu dizideki performansıyla çok konuşuluyor. Son günlerde yıllar önceki görüntüsü ile gündem olan Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı.

kızılcık şerbeti

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran Taşçıoğlu, dizideki başarısıyla her hafta dikkat çekiyor.

kızılcık şerbeti 2

Özel hayatı da merak edilen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan usta oyuncu, Çukur'un efsane karakteri Vartolu'nun akrabası çıktı.

pembe eşi

2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile hayatını birleştiren Sibel Taşçıoğlu'nun eşi, Erkan Kolçak Köstendil'in kuzeni olarak biliniyor.

VARYOLU KUZENİ

Sibel Taşçıoğlu 28 Temmuz 1976 yılında Bursa'da doğdu. 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

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2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı.

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2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı.

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Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yaptı. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterine hayat verdi.

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