Kızım'ın Asu'su Selin Şekerci sosyal medyayı salladı

TV 8'de yayınlanan 'Kızım' dizisinin yıldızlarından Selin Şekerci, Instagram hesabından yayınladığı seksi fotoğraf adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

'Kızım' dizisinde canlandırdığı 'Asu' karakteriye ekranlarda boy gösteren Selin Şekerci, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun son paylaştığı seksi fotoğrafı kısa sürede 38 binden fazla beğeni aldı.

Selin Şekerci, Cem Talu ile yaptıkları çalışmadan bir fotoğrafı "Selam Cem Talu ve mükemmel ekiple bir takım bir şeyler yaptık. Benim onlara teşekkürüm bol daha bolca da edeceğim şimdilik bu şurada dursun" notuyla paylaştı.



