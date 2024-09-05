Kızından küçük isimle aşk yaşayan Kaya Çilingiroğlu "Beni kullandı" demişti! Hülya Avşar kendini tutamadı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, bir süre önce genç bir kadınla öpüşürken görüntülenmişti.

Kaya Çilingiroğlu'nın kızı Zehra'dan bile küçük olan genç kadın için ünlü isim bir süre sonra açıklama yaparak "Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı" açıklaması yapmıştı.

Kaya Çilingiroğlu "Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" sözleriyle gündem oldu.

"ÇEKİRGE BİR SIÇRAR İKİ SIÇRAR..."

Bu sözler Acun Ilıcalı'nın düğününe katılan eski eş Hülya Avşar'a soruldu. Hülya Avşar yaşananları duyunca önce bir kahkaha attı ardından ise "İyi olmuş ona ben ne diyeyim yani diyecek bir şeyim yok" dedi.

Hülya Avşar konuşmasının devamında ise "Yani artık zaten kimin yaşının kaç olduğu belli değil öyle bir dönemde yaşıyoruz ki 20'likler 30 gösteriyor 30'luklar 20... Olabilir çekirge bir sıçrar iki sıçrar" ifadelerini kullandı.