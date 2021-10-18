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Vampir olmayı seçen Maria José Cristerna, görünüşüyle şoke ediyor

18.10.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir avukat olan Maria José Cristerna, ‘Vampir kadın’ olarak adlandırılıyor. Tüm vücudunu kaplayan dövmeleri, cerrahi müdahaleyle kafatasına yerleştirilen titanyumdan boynuzları ve vampire benzemek için sivrilttiği dişleriyle görüntüsünde bir hayli değişiklik yapan Cristerna, bu şekilde kendisini daha güzel bulduğunu söylüyor.

Vampir olmayı seçen Maria José Cristerna, görünüşüyle şoke ediyor

Dünyanın dikkatini üzerine çeken boynuzlu ve vampir dişli Maria José Cristerna, Meksika’da yaşıyor. Son derece dindar bir ailede büyüdüğünü belirten Cristerna, dövme sanatçısı olarak çalışıyor. Kendisini kötü geçmişinden kurtarmak için görüntüsünü değiştirmeye karar verdi. Başından ayak parmaklarına kadar dövme ile kaplı olan Maria José Cristerna’nın aynı zamanda titanyum boynuzlardan implantları ve vampir dişleri bulunuyor. Bu değişikliklerin yanı sıra yüzüne taktığı halkalar ile de bambaşka bir görünüm kazanıyor.

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“KENDİMİ YENİDEN YARATTIM”

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Zannedilenin aksine oldukça normal ve sıradan bri hayatı olduğu dile getiren Cristerna, iki çocuğu ve evliyle mutlu olduğunu söylüyor. Evlenmeden öncesinde aile içi şiddete maruz kaldığını ve bu yüzden kendisini sıfırlamak istediğini dile getiriyor.

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Cristerna, "Benim ailem tutucu bir Katolik aileydi. Dini bir okulda okudum ve aşık olup 17 yaşımda beyazlar içinde evlendim, daha sonra da kariyer yaptım. Herşeyin doğru olmasını istedim" dedi.

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Cristerna "boynuzlarını" gücün sembolü olarak görüyor ve şimdi de başının arka tarafında iki tane daha taktırmayı planlıyor. Boynuzlarının anestetik kullanılmadan takıldığını anlatan Cristerna, "Dişleri de taktırdım çünkü vamprileri seviyorum. Dövme yapmak benim için ölümsüzlük demek. Adeta gerçek bir vampir gibi ölümsüzlük, eserlerimi diğer insanların derisinde bırakarak yaşamaya devam etmek" dedi.

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sosyal medya Meksika
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