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Öğretmenin kıyafeti olay yarattı! Uygunsuz bulununca hakkında soruşturma açıldı

25.04.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edinburghlu İngilizce öğretmeni Martyn Tunstall, West Lothian'daki Broxburn Academy'de dar kırmızı bir kostümle geldiğinde Dünya Kitap Günü için Örümcek Adam gibi giyindiğini iddia etti. Ancak kıyafetinin öğrenciler için uygunsuz bulunması üzerine öğretmen hakkında soruşturma açıldı.

Öğretmenin kıyafeti olay yarattı! Uygunsuz bulununca hakkında soruşturma açıldı

Martyn Tunstall, İskoçya'nın West Lothian kentindeki Broxburn Academy'de geçen hafta Dünya Kitap Günü için dar bir kostümle geldiği öğrencileri şaşırttı. Daşy Record’a yer alan habere göre öğretmen öğrencilere üzerindeki kıyafetin bir Örümcek Adam kostümü olduğunu anlattı. Öğrenciler tarafından çekilen ve sosyal medyada kısa sürede yayınlanan görüntüler okul yetkililerini harekete geçirdi. Okul yönetimi velilerden gelen şikayetler üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma sonuçlanana kadar görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

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Velilerin ve öğrencilerin şikayeti üzerine görevinden alınan öğretmenin fotoğrafları sosyal medyada popüler oldu. Binlerce yorum ve beğeni toplayan görseller için Tunstall’e sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı.

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Sosyal medya kullanıcılarından biri öğretmenin kostümüyle öğrencileri eğlendirmek için çabaladığını savunarak haksızlık yapıldığını iddia etti. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise çocuklar için kıyafetin uygun olmadığını ve bir veli olarak kendisinin de şikayet edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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