Kızının yanına yaklaşarak konuşmaya çalışan gençleri böyle uyardı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı... "İkonik bir baba"

MYNET|DIŞ HABERLER Leah'nın paylaştığı bir TikTok'ta, babasının kız kardeşini rahatsız eden gençlere gösterdiği tepki yer aldı. 35 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülere Leah, "Babamın tatilde kız kardeşimle konuşmaya çalışan çocuklara verdiği tepki" notunu ekledi. Babanın gençlere ne söylediği bilinmese de çocukların yüzlerindeki gergin ifade sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İkonik bir baba" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel bir hamle" yorumunu yaptı.